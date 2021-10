Nach vielen Monaten Diskussion um die Neufassung der Gebührensatzung des Anliegerstraßenbaus in Falkensee stehen auf der Agenda des Bauausschusses in seiner nächsten Sitzung am 7. Oktober nun ganz konkrete Baumaßnahmen, die in Angriff genommen werden sollen. Der Masterplan für den Anliegerstraßenbau in der Gartenstadt ist seit 2020 ausgesetzt, es gibt also einiges zu tun.