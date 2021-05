Vornehmlich der Ausbau mehrerer Straßen im Falkenseer Stadtgebiet beschäftigte die Mitglieder des Bau- und Werksausschusses der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung am Montagabend. Insbesondere die Verkehrssituation der Radfahrer in der Seegefelder Straße am zukünftigen Hallenbad wurde ausgiebig diskutiert.