Bauboom: Die Gartenstadt Falkensee wächst und wächst und wächst

Falkensee

Berliner bauen in Falkensee – das ist im Kleinen und im Großen kein Einzelfall. Zwei Baukräne stehen an der Schwartzkopffstraße, das neue Wohnquartier nimmt Gestalt an. Hier errichtet die Berliner Wohnungsgesellschaft Degewo 106 Wohnungen auf 7600 Quadratmetern Wohnfläche und mit 70 Tiefgaragenstellplätzen. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2021 angekündigt.

Altes Vorhaben hervorgeholt

Baukräne auch an der Hamburger Straße und An der Lake. Hier will die Berliner Unternehmen Österreich-Hausverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Wohnungen bauen. Der Bau schließt direkt an die bestehende Bebauung zur Spandauer Straße an. „So ein ähnliches Vorhaben gab es schon vor zwanzig Jahren, wurde dann aber auf Eis gelegt, die Wohnungssituation war eine andere als heute“, erklärt Falkensees Bürgermeister Heiko Müller.

Anzeige

Zur Galerie Überall in der Gartenstadt Falkensee wird fleißig gewerkelt, die Stadt wächst. Die MAZ hat sich angesehen, wo neue Häuser in die Höhe wachsen.

Falkensee selbst ist auch aktiver Bauherr. So errichtet die städtische Gesellschaft Gegefa an der Friedenstraße fünf Wohnblocks mit insgesamt 55 Wohnungen. Das Bauvorhaben umfasst insgesamt ein Volumen von 11,7 Millionen Euro, 2,7 Millionen Euro muss die Gegefa an Eigenmitteln leisten. Nach der Grundsteinlegung im Dezember vergangenen Jahres geht es zügig voran. „Wir sind im Zeit- und Kostenplan“, bestätigt Gegefa-Geschäftsführer Ralf Haase.

Weitere MAZ+ Artikel

Havelbus im Zeitplan

Ähnlich Positives ist bei der Kreisgesellschaft Havelbus zu hören. „Aufgrund des milden Winters und der gut abgestimmten Projektplanung liegen wir beim Baufortschritt weitestgehend im Zeitplan. Aufgrund der aktuellen Pandemie mussten wir bisher nur ein einziges Mal zwei Teilprojekte zeitlich verschieben, da die Firma, die mit dem Dacheinbau beauftragt ist, sich in einer Region befindet, die vor einigen Wochen in Quarantäne war“, erklärte Silke Van Ballaer von Havelbus.

Die Baukräne sind inzwischen abgebaut, begonnen wurde mit den Außenarbeiten, dem Fenstereinbau und dem Innenausbau. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist Anfang 2021 geplant.

Großbaustelle Holbeinstraße

Auch auf der Falkenseer Großbaustelle in der Holbeinstraße wird ohne Pause gearbeitet. Planmäßig, wenn auch mit kleineren Verschiebungen bei Ausschreibungen –, so der Verlauf des neuen Hort- und Kitagebäudes auf dem Burattino-Gelände. 300 Kinder sollen hier später betreut werden.

Daneben werden viele kleinere, private Bauvorhaben in Falkensee umgesetzt: So entstehen allein an der Spandauer Straße mehrere Mehrfamilienhäuser.

Von Marlies Schnaibel