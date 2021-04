Falkensee

Etwa 15 Meter hoch und gut 80 Jahre alt war die weiß blühende Kastanie, die Ende Februar in der Nähe des Finkenkruger Bahnhofs gefällt wurde. Auf dem Gelände gegenüber des Jugendforums sollen künftig eine Discounter-Filiale und ein Cafe entstehen. Im Zuge dieser Bauarbeiten wurde das Gelände bereits planiert und die massive Kastanie kurz vor Beginn der Schutzzeiten gefällt.

Nachbarbäume bleiben verschont

Gisela Gunkel, die sich in der Baumschutzgruppe Finkenkrug engagiert, ist verwundert. Denn unmittelbar neben der Kastanie stehen noch zwei weitere, ähnlich große Bäume. Diese hat man bei den Fällarbeiten jedoch nicht angerührt.

Zwei Gutachten, zwei Meinungen

Ein Gutachten des Investors hatte dem Holzriesen Schwachpunke attestiert, woraufhin er gefällt wurde. Darüber hinaus seien Kastanien besonders empfindlich bei baulichen Eingriffen. Ein zweites, von der Baumschutzgruppe privat in Auftrag gegebenes Gutachten, kam zu einem anderen Schluss. Der Baum habe demnach volle Standsicherheit und weise keine Erweichung des Holzkörpers auf.

Anfang des Jahres stand die Kastanie (ganz rechts) mit ihrem verzweigten Stamm noch. Quelle: Privat

Gespräche und Bitten um eine Alternativplanung blieben erfolglos, auch mehr als 400 Unterschriften der Falkenseer konnten die Fällung nicht verhindern. „Das Neubauvorhaben ist lange geplant, und die zwei nebenstehenden Bäume hat man nicht angegangen. In dieser langen Planungszeit hätte man sicherlich eine Lösung finden können, ohne zu fällen“, klagt Gisela Gunkel, die sich seit mehr als zehn Jahren in der Baumschutzgruppe engagiert. „Ein so alter und gesunder Baum mit einer so großen Krone kann nicht so einfach mit einem neu gepflanzten Baum kompensiert werden, mahnt die 65-jährige Falkenseerin.

Weitere Flächen könnten betroffen sein

Passend dazu ist der „Internationale Tag des Baumes“, der seit 1952 jedes Jahr am 25. April in Deutschland begangen wird. Für die Baumschützer ein Anlass, nochmals auf die Fällung im Frühjahr aufmerksam zu machen. Auch am erst kürzlich verkauften „Hexenhaus“ in Falkensee und auf der Fläche am Falkenseer Edeka-Markt mahnt die Baumschutzgruppe vor übereifrigem Kahlschlag.

Die Baumschutzgruppe Finkenkrug selbst ist kein eingetragener Verein, kooperiert allerdings seit ihrer Gründung vor gut 13 Jahren mit vielen lokalen Bündnissen und Organisationen. Beispielsweise organisierte sie bereits 2014 den sogenannten Kinderstadtwald, der in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Falkenseer Jugendforum entstand. Aufgrund ihrer losen Struktur arbeitet sie häufig mit Unterschriftenaktionen und versucht, zumindest ein Bewusstsein auch für einzelne Bäume zu schärfen, da diese mit den umliegenden Bäumen ein empfindliches System bilden.

Von Max Braun