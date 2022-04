Falkensee

In die heiße Phase der finalen Vorbereitung eingebogen sind die Planungen für das große Benefizkonzert zu Gunsten kriegsgeflüchteter Menschen aus der Ukraine, das am Sonnabend, 30. April, in der Stadthalle Falkensee (Scharenbergstraße) stattfindet. 15.30 Uhr geht es los, ab 15 Uhr erfolgt der Einlass zur Veranstaltung.

Bei Benefizkonzert in der Stadthalle viele Falkenseer Schulen auf der Bühne

Rund 30 Beiträge werden ganz unterschiedliche Musikerinnen und Musiker dann auf der Bühne präsentieren. Viele Schulen aus der Gartenstadt engagieren sich bei der Veranstaltung, insbesondere Chöre und Bands unter anderem vom Lise-Meitner-Gymnasium, dem Vicco-von-Bülow-Gymnasium und der Kant-Schule. Eröffnet wird die Veranstaltung vom Orchester des Lise-Meitner-Gymnasiums, auch die Havelländer Musik- und Kunstschule hat mehrere Beiträge vorbereitet. Ein weiterer Höhepunkt wird die Darbietung des Falkenseer Künstlers Michael O’Connor Kellys sein. Die Moderation der Benefizveranstaltung übernehmen die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Falkensee (SVV), Julia Concu (B90/Grüne), sowie der stellvertretende SVV-Vorsitzende, Rainer Ganser (parteilos).

Neben den Künstlern packen für das Benefizkonzert in Falkensee zahlreiche weitere Unterstützer mit an

Allein mit Musik und Moderation ist es jedoch nicht getan. Unzählige fleißige Hände und Köpfe wirbeln seit Wochen, um alle organisatorischen Feinheiten für solch eine Veranstaltung abzudecken. Die Rotarier Falkensee unterstützen die Anfertigung von Plakaten und Werbemitteln mit einem beträchtlichen Geldbetrag. Heiko Hackbarth, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Falkensee, übernimmt mit seinem Team die – vorgeschriebene – Sanitätsversorgung für die Veranstaltung kostenfrei. Ein Team der Kant-Schule stellt das Catering auf die Beine, Christoph Biemer, Fachleiter Musik am Vicco-von-Bülow-Gymnasium, hält die Fäden beim Programmablauf in den Händen.

Der Eintritt zur Veranstaltung, bei der ein vielfältiges musikalisches Potpourri ganz unterschiedlicher Musikströmungen zu hören sein wird, darunter auch eine ukrainische Volksweise, ist frei. Vor Ort werden Spenden gesammelt, die ukrainischen Kriegsgeflüchteten zu Gute kommen sollen. Über das Spendenziel informieren die Organisatoren vor Ort ausführlich. Sie hoffen auf zahlreiche Gäste, die die Benefizveranstaltung genauso zu einem Erfolg machen wie die vielen Unterstützer auf und neben der Bühne.