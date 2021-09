Betrunkener Autofahrer fährt in Schlangenlinie durch Falkensee

Falkensee

Ein Autofahrer beobachtete am Montag gegen 0 Uhr auf der Schönwalder Straße in Falkensee, wie ein Fahrzeug vor ihm Schlangenlinien fuhr. Er fuhr dem Pkw hinterher und informierte die Polizei. In Schönwalde hielt das Auto an.

Dort führten Polizisten eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem 38-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholwert in Höhe von 1,8 Promille festgestellt. Die Beamten begaben sich daraufhin mit dem Mann in ein Krankenhaus, wo eine Blutprobe durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Von MAZonline