Die Falkenseer Stadtbibliothek hat ab Montag wieder offen, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Da die Ausleihräume nicht für die Bibliotheksnutzer zugänglich sind, ist für einen kontaktlosen Service ein Öffnungsmodell entwickelt worden.

Auswahl per online

Die Nutzer wählen vorab per Online-Katalog unter www.stadtbibliothek-falkensee.de die gewünschten Medien aus und merken diese für sich vor. Alternativ ist auch eine Medienwunsch-Annahme und Beratung per E-Mail an bibliothek@falkensee.de oder telefonisch unter 03322 /281909 möglich. Die entsprechenden Medien werden von den Bibliotheksmitarbeiterinnen als Medienpaket bereitgestellt und für den Nutzer verbucht.

Medienpaket im Schließfach

Die Medienpakete werden im Bibliotheksvorraum in die Taschenschließfächer gelegt. Den Nutzern werden die Fachnummer und ein Zeitfenster für die Abholung mitgeteilt. In diesem Zeitfenster können die Medienpakete aus den Fächern abgeholt und bei Bedarf auch Medien zurückgegeben werden. Hierfür wird im Eingangsbereich ein Bücherwagen für zurückzugebende Medien aufgestellt. Die Rückbuchung der Medien erfolgt durch die Mitarbeiterinnen zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Eingang zur Bibliothek erfolgt über die Rollstuhlrampe, der Ausgang an den Schließfächern vorbei über den regulären Bibliothekseingang. Die Bibliotheksnutzenden werden gebeten, alle Hinweise vor Ort zu beachten.

Märchenstunde in der Bibliothek: Bis solche Bilder wieder möglich sind, wird noch einige Zeit vergehen. Quelle: Archiv

Eine Neunanmeldung ist über die Homepage der Stadtbibliothek unter www.stadtbibliothek-falkensee.de möglich. Vormerkungen, Bestellwünsche, Anfragen und die E-Book-Onleihe können ebenfalls jederzeit über die Homepage erfolgen. Für Fragen ist das Team der Stadtbibliothek von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 17 Uhr telefonisch unter 03322/281909 oder per E-Mail an bibliothek@falkensee.de erreichbar.

