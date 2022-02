Bildungsausschuss Falkensee berät zu Schulweg und Corona-Protesten

Falkensee

Wie schon im Falkenseer Stadtentwicklungsausschuss am Montag, 7. Februar 2022, ist auch für den am Dienstagabend, 8. Februar, tagenden Bildungs- und Sozialausschuss die Tagesordnung überschaubar. Allerdings wollen die Stadtverordneten über mehrere Themen beraten, die Potenzial für lebhafte Debatten bergen. So soll die aktuelle Schulwegsituation zur Lessing-Grundschule in der Waldstraße thematisiert werden.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überdies haben B90/Grüne & Jugendbündnis und die Linken eine Beschlussvorlage eingebracht, mit der die Stadtverordnetenversammlung (SVV) die Verwaltung auffordert, Corona-Proteste in Falkensee ordnungsrechtlich zu überwachen und geltende Regeln der Pandemieeindämmung sowie die Einhaltung der Versammlungsauflagen „entschieden durchzusetzen“. Die SVV zeige sich besorgt über die sich radikalisierenden Proteste von Corona-Leugnerinnen und -Leugnern. Hass, Wissenschaftsfeindlichkeit, Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Gewaltfantasien stelle sie sich entschieden entgegen, heißt es in der Vorlage. In der wird zugleich auch den Falkenseerinnen und Falkenseern, „die im Gesundheits- und Sozialwesen, in den Einrichtungen der alltäglichen Versorgung und staatlichen Institutionen arbeiten“, für deren Einsatz im Kampf gegen die Pandemie und die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gedankt. Ebenso „den Kindern und Jugendlichen in Falkensee, dass sie sich in Schulen, Kitas und im alltäglichen Leben zum Schutz vulnerabler Gruppen umsichtig verhalten“.

Bildungsausschuss tagt in der Stadthalle Falkensee öffentlich ab 18 Uhr

Die öffentliche Sitzung beginnt am 8. Februar um 18 Uhr in der Stadthalle in der Scharenbergstraße unter 3G-Regeln. Besucherplätze sind coronabedingt begrenzt.

Von Nadine Bieneck