Falkensee

Eine knappe Stunde lang wurde im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales der Stadt Falkensee am Mittwochabend über die Installation von Lüftungsanlagen in Bildungseinrichtungen debattiert. Die Fraktionen Bündnis 90/ Die Grünen und das Jugendbündnis hatten einen gemeinsamen Antrag vorgelegt, der darauf abzielte, beim Neubau und umfangreichen Sanierungen von sozialen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Horten grundsätzlich Lüftungssysteme einzubauen oder nachzurüsten. In der anschließenden Diskussion wurde der Antrag von mehreren Stadtverordneten als noch zu ungenau kritisiert. Auf eine abgeänderte und deutlich abgeschwächte Form konnten sich die Ausschussmitglieder schließlich doch noch einigen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Begründung für die Forderung heißt es in dem Antrag: „Bei hohen Schülerzahlen und zumeist recht kleinen Räumen ist die Luftqualität oft nach kurzer Zeit schon sehr schlecht. Auch in Nicht-Corona-Zeiten schützt eine gute Raumluft nicht nur vor Krankheiten, sondern ist auch Grundvoraussetzung für konzentriertes Lernen und Arbeiten.“

Grüne sehen ökologische Vorteile

Martina Freisinger (Grüne) argumentierte zudem, dass die Geräte unter ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll seien aufgrund einer hohen Energie-Effizienz: „Die Investition amortisiert sich innerhalb von acht Jahren, da die Wärmerückgewinnung viel besser ist. Bei einer Gerätedauer von 15 Jahren würde man also sieben Jahre lang Gewinn machen.“ Lennart Meyer (Jugendliste) erklärte: „Die Anlage funktioniert so, dass der entnommenen Raumluft Wärme entzogen wird und die neu zugeführte Luft aufgeheizt wird. Man kann sich Heizkosten sparen und hätte so mehr Geld für den Bildungsbereich.“

Freisinger berichtete zudem von einem Besuch ihrer Fraktion bei der Falkenseer Firma Lunos, die als Weltmarktführer im Bereich der Lüftungstechnik gilt: „Die Einbauten von Lufttauschanlagen sind sehr einfach durchführbar und können im laufenden Betrieb ohne großen Lärm stattfinden. So erzählte uns Michael Merscher von Lunos, dass die Kindertagesstätte Tollhaus im laufenden Betrieb komplett ausgestattet wurde für circa 55 000 Euro.“

Andere Fraktionen kritisieren ungenaue Formulierung

Amid Jabbour (FDP) kritisierte den Antrag deutlich: „In der Formulierung ist das nichts anderes als ein Blanko-Check. Es ist keine Folgenabschätzung enthalten, was das kostet und welchen Auftrag wir schultern.“ Sven Steller (CDU) schloss sich dem an. „Ich bin der Meinung, dass dieses Thema im Einzelfall zu prüfen ist.“ Auch Udo Appenzeller (SPD) regte die Fraktion an, den Antrag zu überarbeiten und genauer zu formulieren.

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) verwies zudem auf Limitationen in der praktischen Umsetzung: „Wir diskutieren das immer unter dem Blickwinkel von Corona – bei einer Umsetzung in dieser Größenordnung müssten wir den Auftrag aber öffentlich ausschreiben und das ist nicht mal schnell gemacht.“ Zudem sei die Effektivität der Anlagen abhängig von der Bauweise der Gebäude: Bei älteren Gebäuden, die über keine modernen Scheibensysteme und Abdichtungen verfügen, würde der Einsparungseffekt nicht eintreten. „Ich halte es für sinnvoll, das beim Neubau und größeren Sanierungen zu prüfen. Aber es wird vermutlich keine Wirkung während der Corona-Pandemie mehr entfalten“, resümierte Müller.

Meyer regte an, im Entscheidungsprozess auch langfristige Aspekte zu berücksichtigen: „Corona wird nicht die letzte Pandemie sein. Wir sind in diese Pandemie sehr unvorbereitet gestartet und sollten jetzt auch auf die nächsten zwanzig, dreißig Jahre gucken.“ Freisinger ergänzte, dass die Geräte auch unabhängig von der Pandemie eine sinnvolle Wirkung entfalten. Sie schlug vor, technische Details in anderen Ausschüssen zu besprechen und dazu auch Vertreter der Firma Lunos als Vortragende einzuladen.

Um doch noch eine Einigkeit der Fraktionen zu ermöglichen, ließen sich die Antragstellenden spontan darauf ein, den Antrag drastisch zu kürzen. Anstatt die Stadtverwaltung damit zu beauftragen, Lüftungsanlagen einzubauen, soll diese nun zunächst am Beispiel einer Schule die technische Machbarkeit, Wirkung und Kosten für den nachträglichen Einbau von dezentralen Lüftungsanlagen in Schulen, Kindergärten und Horten prüfen und im Hauptausschuss vortragen.

Falkenseer Verwaltung ist überlastet

Müller machte deutlich, dass nicht nur Nutzen der Sache selbst, sondern auch Kapazitätsprobleme der Verwaltung in die Debatte einfließen: „Wir haben überall mit Verzögerungen zu kämpfen. Wir kriegen Leute nicht mehr in der Verwaltung unter und werden einen dritten Standort eröffnen. Wir wollen zudem neue Stellen besetzen, doch gerade im technischen Bereich ist es schwierig, Leute zu finden. Derzeit ist die Verwaltung überlastet.“ Die jetzige Annahme dieses Projekts würde bedeuten, dass sich andere Anliegen verlangsamen. Er schlug vor, die Maßnahme im Rahmen der Prioritäten des derzeit ebenfalls diskutierten Klimaschutzkonzepts einzubauen und zu priorisieren – wodurch allerdings andere Projekte in diesem Zusammenhang nach hinten geschoben würden. Die Stadtverordneten begrüßten dies.

In der abgeänderten Form wurde der Antrag schließlich mit einem positiven Votum in die Stadtverordnetenversammlung empfohlen. Sollten tatsächlich irgendwann Lüftungsanlagen in Falkenseer Bildungseinrichtungen eingebaut werden, dürfte bis dahin also noch ein gutes Stück Zeit vergehen.

Von Leonie Mikulla