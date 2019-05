Falkensee

Eigentlich rückten die Kameraden der Falkenseer Feuerwehr am Montagabend zu einem Routineeinsatz aus: Ein Blitz hatte einen Baum auf dem Schulgelände des Lise-Meitner-Gymnasiums getroffen. Der beschädigte Baum wurde abgeschlagen, die Einsatzkräfte rückten ab.

Steckdosen verkohlt, Brandanlage ausgefallen

Erst am nächsten Tag offenbarte sich das ganze Ausmaß der Naturgewalt. „Die große Überspannung hat dafür gesorgt, dass Teile der Brandanlage in den angrenzenden Sporthallen beschädigt wurden. Das war am Abend nicht abzusehen“, so Feuerwehrchef Daniel Brose.

Die Reste des Baumes, in den der Blitz am Montagabend einschlug sind größtenteilsbeseitigt worden. Quelle: Tanja M. Marotzke

Verkohlte Steckdosen zeugen von der Wucht des Einschlages der gar nicht direkt die Sporthallen getroffen hatte. Zu einem Brand kam es glücklicherweise nicht, so Brose.

Weitreichende Folgen für den Schul- und Vereinssport

Die defekte Brandmeldeanlage hingegen hat weitreichende Folgen. Sowohl der Schulsport, als auch der Vereinsport, der die Hallen abends und am Wochenende nutzt, können ohne funktionierendes Alarmsystem nicht stattfinden. „Die Feuerwehr kann die Absicherung personell nicht bedienen, es müsste immer jemand vor Ort sein. Für die Absicherung des Schulsports wird derzeit der Einsatz eines privaten Sicherheitsunternehmens geprüft“, so Stadtsprecherin Yvonne Zychla. Bis dahin können die Schüler auf den Sportplatz an der Rosenstraße ausweichen. Vereine müssten auf die Reparatur der Anlage warten, die bereits in Auftrag gegeben sei, informiert Zychla.

Kein Gebäude ist hundertprozentig sicher

Zu Blitzeinschlägen sei es in der Vergangenheit immer wieder gekommen, an konkrete Fälle in den vergangenen Jahren, bei denen Gebäude betroffen waren, erinnert sich Daniel Brose aber nicht. „Natürlich sind auch Gebäude mit einem Blitzschutz nicht ausgenommen. Zum einen weil der Schutz in einigen Fällen veraltet ist und zum anderen ist nie eine hundertprozentige Sicherheit gegeben“, so der Falkenseer Stadtbrandmeister.

Einen speziellen Fall aus den vergangenen Jahren konnte auch Bürgermeister Heiko Müller nicht nennen. Insgesamt würden die Blitzeinschläge jedoch immer weniger. Das läge daran, so der Verwaltungschef, dass es immer weniger Freileitungen gibt.

Wann die Sporthallen wieder freigegeben werden können, hängt nun vom Umfang der Reparaturarbeiten ab.

Von Laura Sander