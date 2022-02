„Falkenseer Bündnis gegen Rechts“ schließt sich landesweiter Aktion an „Brandenburg zeigt Haltung“ an. Geplant ist eine Menschenkette in der Bahnhofstraße am Sonnabend, 19. Februar. Benno König vom „Falkenseer Bündnis gegen Rechts“ erläutert dazu die Gründe.