Die Meinungen zur Einführung weiterer Tempo-30-Strecken in Falkensee gehen auseinander. Die Grünen fordern weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen. Andere Stimmen fordern, nicht den Gesamtverkehr in der Stadt aus den Augen zu verlieren. Die Stadtverordneten diskutierten am Mittwoch dazu hitzig, beschlossen wurde am Ende ein kleiner Teil der ursprünglichen Forderungen.