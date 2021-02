Breitensport ohne Lobby: Birgit Faber kritisiert Perspektivlosigkeit für Vereine

Falkensee

„De facto herrscht für uns seit dem 13. März 2020 die totale Perspektivlosigkeit“, bringt Birgit Faber es schnell auf den Punkt. Die studierte Diplomsportlehrerin ist aus der Brandenburger Sportfamilie nicht wegzudenken, engagiert sich seit Jahrzehnten für Vereine und Verbände. Mit dem TSV Falkensee leitet sie den drittgrößten Breitensportverein im Land, ist dort nicht nur verantwortlich für 3700 Mitglieder, sondern auch 14 weitere Mitarbeiter.

„Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport hat in diesem Land null politische Lobby“

Seit fast einem Jahr dauert die Hängepartie für den TSV bereits an. Und das bringt Birgit Faber auf die Palme. Und so findet sie klare Worte: „Was mich in dieser Situation am meisten ärgert und auch erschreckt ist, dass der Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport in diesem Land null politische Lobby hat. Seit Monaten warten nicht nur wir darauf, dass zum Thema Breitensport überhaupt mal ein Wort verloren und eine Perspektive aufgezeigt wird. Aber da kommt schlichtweg einfach nichts, es gibt nicht mal irgendeine Äußerung, wann überhaupt mal an die Vereine gedacht werden kann.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 58-Jährige spricht damit vielen Sportlern aus der Seele. „Es geht doch nicht nur mir so. Wir sind zur Passivität verurteilt. Ich selbst bin es seit über 25 Jahren gewohnt, zu gestalten. Diese Passivität, das macht doch auch etwas mit der Psyche. Dabei denke ich auch an die Mitarbeiter in unserem Verein, die ich ja nicht entlassen möchte. Das sind junge Menschen, die auf die Wartebank geschoben werden“, sagt die TSV-Chefin mit Blick auf die drei dualen Studenten sowie die elf hauptamtlichen Mitarbeiter im Verein.

Seit Anfang November habe man die Präsenz-Sportangebote wieder einstellen müssen, seitdem die Online-Trainingsangebote ausgebaut. „Das erfordert eine völlig andere Infrastruktur.“ Förderungsmittel des Landes stünden dafür jedoch nicht in Aussicht. „Derzeit wissen wir nichts von irgendeiner Zusatzförderung“, sagt Faber. Das werde in anderen Bundesländern anders gehandhabt. „Da gibt es pro Vereinsmitglied entsprechende Unterstützung.“

TSV Falkensee verzeichnete aufgrund von Corona sechsstelligen Fehlbetrag

Rund 500 Mitglieder hat der TSV während der Pandemie bereits verloren, sei inzwischen auf 3700 gerutscht, berichtet Faber. „Im Großen und Ganzen sind unsere Mitglieder super solidarisch, halten uns nach wie vor die Stange und unterstützen uns.“ Den Rückgang um 500 – und auch den damit verbundenen Verlust an Mitgliedsbeiträgen – sieht die Vereinschefin mit großer Besorgnis. Denn mangels Öffnungsperspektive gebe es ja keine Neueintritte. Rund 110 000 Euro Beiträge fehlen dem TSV somit bislang. „Für einen Verein unserer Größe ist das ein gravierender Einnahmenausfall“, sagt Faber.

Birgit Faber hat die Nase gestrichen voll. Quelle: Privat

Zugleich weist sie eindringlich auf die Folgen der fehlenden sportlichen Betätigung quer durch alle Bevölkerungs- und Altersschichten hinweg hin. „Wir reden hier nicht nur vom Sport allein. Training ist viel mehr, als etwas für die körperliche Fitness und die Gesundheit zu tun. Der Vereinssport hat doch auch eine immense soziale Bedeutung.“ Vor allem um die ganz Kleinen und die älteren Mitbürger macht sich die 58-Jährige Sorgen, weist zudem auch auf den Rehasportbereich hin: „Was ist mit all jenen, die nach einer Krebserkrankung zur Sporttherapie gehen müssen? Sie werden zurückgeworfen, die Folgen sind noch gar nicht absehbar.“

Gefahr aufgrund von Bewegungsarmut und fehlenden sozialen Kontakten

Corona sei inzwischen zum Synonym für Bewegungsarmut und fehlende soziale Kontakte geworden. Massive psychische und physische Schäden vor allem bei Kindern, Jugendlichen und Senioren würden auch von Experten kritisiert, so Faber. „Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit vieler Maßnahmen: Wir brauchen Bewegung und wir wollen uns bewegen“, mahnt sie eine Lösung oder „überhaupt mal den Ansatz einer Perspektive“, an.

„Warum wurde noch kein einziges Mal mit uns darüber gesprochen, wie es weitergehen könnte?“, kritisiert sie zudem jegliche fehlende Kommunikation. „Wir sind es gewohnt, innovativ zu denken und zu arbeiten, man kann doch mit uns über Ideen und Möglichkeiten sprechen. Natürlich sind wir dazu bereit, uns Gedanken zu machen, wie wir Vereinsangebote unter Berücksichtigung der aktuellen Situation umsetzen können“, sagt Faber. Denn an Ideen würde es nicht fehlen. „Aber der direkte Kontakt zu unseren Mitgliedern, der fehlt.“

Vor allem um den Bewegungsmangel der jüngsten Vereinsmitglieder sorgt sich Birgit Faber. (Archivbild) Quelle: Danilo Hafer

Fabers Sorgen wurden in den vergangenen Tagen mit der Nachricht über die Einrichtung des Havelländer Impfzentrums in der Falkenseer Stadthalle noch einmal zusätzlich angespitzt. „Wir fragen uns, wie wir unsere Trainingsangebote in der Stadthalle zukünftig durchführen können, wenn es irgendwann endlich wieder soweit ist“, sagt sie. Denn ob und wie die Vereinsräumlichkeiten unter dem Dach der Stadthalle durch das Impfzentrum in Beschlag genommen werden, sei bislang unklar.

Forderung an Land, Kreis und Stadt nach Unterstützung und Perspektiven

„Land, Landkreis und Stadt müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden. Finanzielle Unterstützung und konkrete Unterstützungsangebote für die Vereine in diesen Zeiten sind zwingend erforderlich, um die größten Herausforderungen abzumildern. Unsere Vereine brauchen jetzt eine sportliche Öffnungsperspektive hier im Havelland“, macht sich Faber mit deutlichen Forderungen an die Politik für den Breitensport stark. Denn nicht nur der TSV als Großverein erfülle einen „immensen gesellschaftlichen Nutzen“. Gleichzeitig appelliert Faber an die Stadt Falkensee: „Eine flexiblere Handhabung beim Hallenmanagement ist dringend geboten.“ Aktuell fehle jede Perspektive, wie die schrittweise Öffnung der Sportstätten in der Stadt realisiert werden könne.

Von Nadine Bieneck