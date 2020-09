Brieselang

Rund 300 Haushalte versorgt die Falkenseer Tafel jede Woche mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs. Nachschub ist somit immer gefragt. Und den gab es am Montag auch wieder von Amazon in Brieselang. Mit zwei Transportern fuhren Mitarbeiter der Tafel am Logistikzentrum vor und luden palettenweise Lebensmittel ein.

„Seit Dezember vergangenen Jahres haben wir mehr als 20 solcher Sprinter-Transporter für die Tafeln in Falkensee, Nauen und Rathenow beladen“, sagt Sebastian Nodorft. Er ist Teamleiter der Qualitätsabteilung. Unter seiner Leitung werden die entsprechenden Waren gesammelt.

Verpackungen sind beschädigt

Was dort auf die Paletten kommt, ist aber keinesfalls minderwertig. „Zu 95 Prozent handelt es sich um Waren, bei denen die Verpackung beschädigt ist, so dass wir die Artikel nicht mehr verkaufen können“, sagt er. Dies betrifft beispielsweise auch Konserven, deren Dose eine Delle aufweist. Im Durchschnitt 45 Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums würden Lebensmittel bei Amazon ohnehin schon aus dem Verkehr gezogen.

Was letztlich in den Transportern verschwindet, ist sehr unterschiedlich. Diesmal waren es vor allem Getränke wie Cola, Saft oder Sprite. Hinzu kamen Schokolade und Schoko-Riegel oder Chips. Selbst Olivenöl und Rindfleischsuppe sowie Baby-Feuchttücher und Cremes gehörten dazu.

Dank für die Spenden

Alles Artikel, die Volker Mueller, Vorsitzender der Falkenseer Tafel, gern entgegen nahm: „Auf der einen Seite hilft es Menschen, die bedürftig sind, auf der anderen Seite ist es aber auch aus ökologischen Gründen wichtig, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden.“

Wie er sagt, gebe es bei der Tafel grundsätzlich immer eine Qualitätskontrolle, bevor gespendete Sachen ausgegeben werden. „Das betrifft vor allem Obst und Gemüse.“ Mueller bedankte sich für die regelmäßigen Spenden von Amazon. Gerade in der Corona-Zeit war es teilweise nicht einfach für die Tafeln. Die Menge an Spenden, auch aus Supermärkten, ging zurück. So mussten die Falkenseer von Mitte März bis Mitte Mai die Öffnungszeiten von drei auf zwei Tage pro Woche reduzieren.

Zehn Prozent mehr Kundschaft

Zudem wurden ältere Helfer, die bei der Sortierung unterstützen, sicherheitshalber nach Hause geschickt, weil für sie das Corona-Risiko am größten war. Mittlerweile habe sich die Situation aber wieder etwas entspannt, so Mueller. Allerdings sucht er noch einen festen Fahrer und hat auch noch Stellen für den Bundesfreiwilligendienst frei.

Momentan gebe es bei der Falkenseer Tafel etwa zehn Prozent mehr Kundschaft, so Mueller. „Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass viele Menschen in Kurzarbeit gingen und somit auch weniger Geld zur Verfügung haben.“

Für den Amazon-Standort-Leiter Christian Steinert ist es eine Herzensangelegenheit, dass das Unternehmen an die Tafeln spendet. Als er noch in Leipzig war, sei auch viel gespendet worden. Unter anderem habe man Veranstaltungen mit Kindern unterstützt.

Von Andreas Kaatz