Brieselang/Falkensee

Details fehlen noch, aber eine Grundsatzentscheidung hat Brieselang gefällt: Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang will zeitnah in der Sportlerklause in Brieselang ein Corona-Schnelltestzentrum einrichten. Das hat Bürgermeister Ralf Heimann (FW) entschieden, teilte die Pressestelle der Verwaltung mit.

„Die logistische Vorbereitung dazu ist bereits angelaufen. Sobald die Rahmenbedingungen durch das Land Brandenburg unter federführender Einbeziehung des Landkreises Havelland feststehen, wird die Umsetzung erfolgen und das Testzentrum den Betrieb aufnehmen“, betonte der Bürgermeister. Die Testungen sollen alle Bürger und Bürgerinnen in der Gemeinde Brieselang kostenlos angeboten – zumindest einmal pro Woche.

Noch viele Fragen, auch in Falkensee

Wie das genau ablaufen soll, wird nun beraten. Dabei geht es um Fragen wie: Welche Öffnungszeiten gelten werden? Welcher Schnelltest wird angewendet? Können hiesige Allgemeinmediziner, Zahnärzte und Apotheken, die in ihren Einrichtungen Schnelltests zur Unterstützung anbieten könnten, mit einbezogen werden? Auch das Personal, das die Testungen vornehmen soll, muss noch geschult werden.

Fragen über Fragen auch in Falkensee. Hier bereitet man sich intensiv auf den Impfstart in der Stadthalle vor, nachdem man wochenlang auf eine Entscheidung aus dem Land gewartet hat. Nicht der einzige Grund, warum Bürgermeister Heiko Müller (SPD) sauer ist: „Der Bundesgesundheitsminister verkündet kostenlose Schnelltest, aber wie das ablaufen soll, sagt er nicht.“

Testmaterial wurde bestellt

Die Zuordnung ist nicht klar, Landkreis oder Kommunen? Welche Räume? Wo kommt das Personal her? Wer beauftragt was? Was ist mit der Abrechnung? Wo kommt das Testmaterial her? „Wir haben schon mal Testmaterial bestellt und die Antwort bekommen: Liefertermin unbekannt“, sagt Heiko Müller. Er kann noch keine Aussagen machen, wann und wo in Falkensee Schnelltestzentren eingerichtet werden.

Von Marlies Schnaibel