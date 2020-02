Falkensee

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt Falkensee hat einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Karl-Heinz Junge. Er wird von Gottfried Koch und Frauke Stürenburg als Stellvertreter unterstützt. Mit der Wahl des neuen Vorstandes wurden auch die Aufgaben neu verteilt. Brigitte Kerl, die seit 26 Jahren die Geschicke des Ortsvereins geleitet hat, bat um eine Entlastung. So konnten zwei „Neu-Falkenseer“ und erfahrene Awo-Leute für diese Aufgabe gewonnen werden.

Brigitte Kerl und Helga Werder werden sich jedoch weiter um die zahlreichen Feste im Kulturhaus „ Johannes R. Becher“ und die Tagesfahrten kümmern. Insgesamt wurden neun Vorstandsmitglieder und zwei Revisoren für die nächsten drei Jahre gewählt.

Fest in das Kulturhaus und seinen Förderverein eingebunden, betreut der Ortsverein seine Mitglieder und Gäste mit vielfältigen Angeboten. Auf den Tagesfahrten lernen die Teilnehmer die umliegenden Orte in Brandenburg kennen. Darüber hinaus gab es in jedem Jahr eine Wochenfahrt in die schönsten Gegenden Deutschlands. Besonders beliebt sind die zahlreichen Feste im Kulturhaus. Da wird fleißig getanzt und gesungen. Ein Höhepunkt sind jedes Mal die Veranstaltungen im Sommer, im Garten des Hauses.

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt ist ein wichtiger Partner des Kulturhauses. Hier hat der Verein seinen Sitz, die Stadt stellt die Nutzung des Hauses kostenfrei zur Verfügung, denn der Ortsverband mit seinen 78 Mitgliedern ist nicht reich. Seit 1991 leistet er seinen Beitrag zur sozialen und kulturellen Betreuung von Senioren in der Gartenstadt. Der Awo-Ortsverein sucht jederzeit neue Mitstreiter.

