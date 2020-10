Bündnis „Pro Hallenbad Falkensee“ startet Plakataktion

Falkensee

Es mutet wie ein Lagerwahlkampf an. Auf der einen Seite die Bad-Befürwortet, auf der anderen die Bad-Kritiker.

Die Hallenbad-Befürworter haben in Falkensee eine Plakataktion gestartet. Sie haben sich als Bündnis „Pro Hallenbad Falkensee“ zusammengefunden. Die Aktion wird von DLRG Falkensee, Seniorenbeirat, SPD Falkensee, Stadtverband von Die Linke, SV Motor, Tennisclub Gelb-Weiß, SSV Falkensee, SV Turbine, Handball-Sportverein 04 Falkensee, Spiel- und Sportverein Falkensee, ASB, Förderverein der Diesterweg-Grundschule, Fibromyalgie-Gruppe und Kreisverband Sozialverband VdK unterstützt. Gemeinsam werben sie für ein Ja beim Bürgerentscheid, die Organisationsleitung liegt bei Seniorenbeirat.

Mit einer Plakataktion wird für das Ja beim Bürgerentscheid geworben. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Internetseite www.Ja-zum-Hallenbad.de läuft über die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft. Dort kommen Hallenbad-Befürworter als Botschafter zu Wort. Darunter Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe: „Schwimmen ist mehr als nur Sport. Für Jung und alt braucht Falkensee endlich ein Hallenbad.“

Badkritische Vernetzungsgruppe

Die Hallenbad-Kritiker haben sich zu einer Vernetzungsgruppe zusammengeschlossen, um ihre Argumente für ein Nein zu bündeln und öffentlich zu machen. Ihr gehören 16 Initiativen, Organisationen und Fraktionen sowie vier Privatpersonen an; Jugendforum, Junge Union Havelland, Jugendbeirat, BISF, ADFC, Umwelt-AG der Lokalen Agenda 21, Ortsgruppe von FridaysForFuture, Baumschutzgruppe Finkenkrug, Fraktion der Grünen, CDU, FDP und Freie Wähler aus der SVV, IGZ, MIT Havelland und Senioren-Union.

Briefwahl zum Bürgerentscheid

Der Bürgerentscheid zum Bau eines Hallenbades wird am 15. November durchgeführt. „Wie bei Wahlen ist aber auch die Abstimmung per Brief möglich. Gerade unter Corona-Bedingungen wird es wahrscheinlich viele geben, die von der Briefwahl Gebrauch machen, davon viele vielleicht zum ersten Mal“, erklärt Wahlleiter Mathias Techen. Wer die Briefabstimmung nutzen will, muss dies zunächst beantragen. Der Antrag kann schriftlich, über das Online-Formular unter www.falkensee.de/buergerentscheid oder persönlich im Briefabstimmungsbüro im Bürgeramt in der Poststraße 31 erfolgen.

Von Marlies Schnaibel