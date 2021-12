Falkensee

Mit einer spontan organisierten Aktion hat ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Gruppen sowie verschiedener Parteien am Montagabend vor der alten Stadthalle in Falkensee ein klares Zeichen gesetzt: Mit Plakaten und Transparenten drückten die Teilnehmer ihren Dank aus gegenüber denjenigen, die sich seit fast zwei Jahren am stärksten in der Bekämpfung der Pandemie einbringen. Zudem riefen die Menschen dazu auf, sich solidarisch zu verhalten und impfen zu lassen.

Parallel zu der Aktion zogen auf der anderen Straßenseite die Demonstranten von „Friedenslicht Falkensee“ vorbei, die wöchentlich gegen die Maßnahmen der Eindämmungsverordnung und die damit einhergehenden Einschränkungen für Ungeimpfte protestieren. Die Polizei sorgte mit mehreren Einsatzfahrzeugen dafür, dass die räumliche Trennung der beiden Veranstaltungen aufrecht erhalten wurde.

Dank an das medizinische Personal

„Wir möchten heute ein Zeichen setzen für Solidarität mit den Menschen, die jeden Tag ihre Gesundheit auf’s Spiel setzen. Sie stehen in erster Reihe: medizinisches Personal in Krankenhäusern, Pflegekräfte, Ärzte, Kassierer und Kassiererinnen, Angestellte im Öffentlichen Personennahverkehr“, sagte Eric Heidrich, Vorsitzender der Linken-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung und Ansprechperson vom „Bündnis gegen Rechts“.

„Wir bedanken uns bei allen, die aktuell viel leisten. Dazu gehören auch Lehrer und Lehrerinnen, die Unterricht gestalten und so den Kindern die Möglichkeit bieten, ein kleines bisschen normal aufzuwachsen“, sagte zudem Julia Concu, Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung (Bündnis 90/ Die Grünen) und ergänzte: „Wir danken auch denjenigen, die die vielen Verordnungen umsetzen müssen: Polizisten, Mitarbeitende beim Ordnungsamt, Sanitäter und Einsatzkräfte der Feuerwehr.“

„Bündnis gegen Rechts“ hat Aktion organisiert

Das „Bündnis gegen Rechts“ hatte die Aktion spontan aus dem Boden gestampft, nachdem vergangenen Montag gut 200 Personen mit Fackeln und Trommeln durch die Innenstadt zogen. Begleitet wurde der Fackelumzug unter anderem von Jürgen Elsässer, Chef-Redakteur des Magazins Compact, das seit dem 10. Dezember vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Zu diesem Fackelumzug sollte ein klares Gegengewicht gesetzt werden. „Dass dort aus dem Nichts so viele Menschen mobilisiert wurden, war für uns klarer Anlass, sofort tätig zu werden“, erklärte Heidrich.

Denn in der zunehmenden Radikalisierung von Teilen der Impfgegnerschaft sehen die Gegen-Demonstranten eine Gefahr für die Demokratie: „Wir sehen, dass hier Rechte und Rechtsradikale demonstrieren, aber auch Leute aus dem ganz normalen Mittelstand, die nicht mehr reflektieren, mit wem sie unterwegs sind“, sagte Martina Freisinger, Stadtverordnete (Bündnisgrüne). Sie erlebte in den vergangenen Tagen, dass sie nach einem Beitrag auf Facebook in Telegram-Gruppen persönlich diffamiert und bedroht wurde. „Ich scheue trotzdem keine Mühe, für die demokratische Zivilgesellschaft ein Zeichen zu setzen“, sagte Freisinger klar.

Erschrocken über Feindlichkeit

Und auch Julia Concu zeigte sich betroffen über die aktuellen Entwicklungen: „Ich habe mich letzte Woche erschrocken, dass hier in Falkensee ein Fackelumzug wie aus anderen Zeiten stattfand. Das Demonstrationsrecht ist etwas hoch Anzusehendes, trotzdem muss man unterscheiden, mit wem man geht und sich auf der Straße zeigt“, sagte sie und fügte hinzu: „Dort laufen Menschen mit, die der Demokratie und Verfassung gegenüber feindlich eingestellt sind, das ist sehr bedenklich.“ Erfreut waren die Organisatoren und Organisatorinnen über die große Unterstützung, die sie kurzfristig erhielten, um ein Gegengewicht zu den Impfgegnern zu bilden.

Fraktionsübergreifende Teilnahme

Neben Mitgliedern der Ortsverbände der Grünen und Linken waren auch Stadtverordnete aus CDU, SPD und FDP sowie Menschen von der Willkommensinitiative, dem Jugendforum, der Lokalen Agenda, dem Bund für Umwelt und Naturschutz sowie der Grünen Jugend vor Ort. Auch die Mitglieder des Landtags Inka Gossmann-Reetz (SPD) und Andrea Johlige (Die Linke) unterstützten die Versammlung.

Gut 100 Personen demonstrierten friedlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen – im Gegensatz zu den etwa 400 Impfgegnern, die sich ohne Maske und Abstand durch die Stadt bewegten. „Das Abstandsgebot gilt und da gibt es auch keine Ausnahme für Demonstrationen. Mich irritiert, dass die Polizei da nicht eingreift“, sagte Freisinger.

Klar war den Teilnehmenden nach der Veranstaltung, dass sie auch in den nächsten Wochen weiter präsent sein werden und dazu weitere Menschen mobilisieren möchten. „Wir kämpfen dafür, mit dem Einhalten der Regeln gemeinsam die Pandemie zu überwinden“, sagte Heidrich.

Von Leonie Mikulla