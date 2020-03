Bürgerbegehren für Hallenbad mit bisher 4500 Unterschriften

Falkensee

Beim Bürgerbegehren für ein Hallenbad in Falkensee gibt es bereits mehr als 4500 Unterschriften. Das Bürgerbegehren für ein Hallenbad in Falkensee nähert sich langsam seinem Ende. Die Organisatoren bitten daher alle, die noch Unterschriftenlisten haben, diese bis Dienstag, dem 7. April, bei Ulf Hoffmeyer-Zlotnik abzugeben oder hinzuschicken.

Letzte Unterschriften

Wer bisher noch keine Möglichkeit hatte, sich in den Listen einzutragen, kann sich beim Seniorenbeirat telefonisch unter 03322/20 08 36 oder per Mail über die Homepage www.Seniorenbeirat. Falkensee.de melden. Die Interessenten würden dann eine Unterschriftenliste noch zeitnah in ihrem Briefkasten erhalten.

Seniorenbeirat zählt aus

Am Mittwoch, 8. April, wird dann im Rahmen einer reduzierten Seniorenbeiratssitzung, die aus gegebenem Anlass nicht öffentlich ist, der aktuelle Stand der eingegangenen Unterschriften ermittelt und veröffentlicht.

Nötige Stimmen

Damit das Bürgerbegehren erfolgreich ist, müssen zehn Prozent der Falkenseer Wahlberechtigten (ab 16 Jahren) unterschreiben. Das sind etwa 3700 Menschen. Die Initiatoren haben sich 4000 als Zielmarke gesetzt. Nachdem alles geprüft ist, käme der zweite Schritt: ein Bürgerentscheid. Dieser würde ähnlich wie die Kommunalwahl ablaufen. Hier müssten schließlich 25 Prozent der Wahlberechtigten für das Hallenbad stimmen. Inwieweit die Corona-Situation den Zeitplan beeinflusst, muss noch geprüft werden.

