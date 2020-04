Bürgerbegehren zum Hallenbad mit 5905 Unterschriften

Falkensee

Die Corona-Krise bringt den Zeitplan für das Bürgerbegehren zum Hallenbad in Falkensee durcheinander. Eigentlich sollte am Mittwoch öffentlich das Bürgerbegehren ausgewertet werden, aber aus dieser öffentlichen Auswertung im Rahmen der Sitzung des Seniorenbeirates wurde nichts. Die Sitzung fand in reduzierter Form und hinter verschlossenen Türen statt.

Die Akteure wollen jetzt versuchen, das Verfahren über die Sommerpause zu ziehen, in der Hoffnung, dass sich das gesellschaftliche Leben bis dahin normalisiert hat.

Mehr als 6000 Unterschriften

Die Initiatoren wollten mit dem Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeiführen. Das scheint zu gelingen, denn mehr als 6000 wahlberechtigte Falkenseer haben den Antrag des Bürgerbegehrens unterzeichnet, wurde am Mittwoch verkündet. Das sind deutlich mehr als die geforderten zehn Prozent der Wahlberechtigten ab 16 Jahre. Das hätte etwa 3700 bedeutet.

250 ungültige Einträge

„Rund 250 Unterschriften waren jedoch dabei, die die Ortsangabe Falkensee als Wohnanschrift ausreichend fanden, sie werden daher leider nicht weiter eingereicht, es bleiben somit zur Zeit 5905 Unterschriften, die an den Wahlleiter der Stadt Falkensee gehen könnten“, sagt Mitorganisator Ulf Hoffmeyer-Zlotnik, der Vorsitzende des Falkenseer Seniorenbeirates. Die Übergabe der Unterschriftenlisten soll aber wegen der Corona-Beschränkungen erst im Juli erfolgen. Bis Ende Juni soll zudem noch die Möglichkeit bestehen, sich in die Listen zum Bürgerbegehren einzutragen.

„Dass mehr als 6000 Menschen bei diesen erschwerten Bedingungen unterschrieben haben, zeigt wie wichtig und richtig unser Anliegen ist“, wertete Hoffmeyer-Zlotnik das klare Ergebnis des Bürgerbegehrens.

Kurs auf Bürgerentscheid

Die Unterlagen des Bürgerbegehrens werden durch die Kommunalaufsicht geprüft, über den Zeitpunkt eines Bürgerentscheids muss die Stadtverordnetenversammlung entscheiden. Und genau den wollen die Hallenbadbefürworter in den Herbst legen. „Wir wollen die dann nötige Unterschriftensammlung auch mit anderen Veranstaltungen begleiten“, sagt Ulf Hoffmeyer-Zlotnik. Dazu zählt eine Bürgerversammlung, auf der das Projekt vorgestellt wird und auch heftig diskutierte Fragen, etwa zur ökologischen Seite des Baus, zur Sprache kommen.

SVV-Mehrheit gegen Bad

Das Ergebnis eines Bürgerentscheids wäre im Gegensatz zu Bürgerbefragungen für die Stadtverordneten bindend. Die Mehrheit der SVV hatte sich aber gegen den Bau eines Hallenbades ausgesprochen, obwohl in einer Bürgerbefragung eine große Mehrheit der Falkenseer für den Bau gestimmt hatte. Die enttäuschten Hallenbadbefürworter wollten diese Entscheidung nicht akzeptieren und schlugen den Weg des Bürgerbegehrens ein. Führt der zum Bürgerentscheid, müssten dann allerdings 25 Prozent der Wahlberechtigten für das Projekt stimmen. Das wären deutlich mehr als 9000 Wahlberechtigte.

In Brandenburg liegen die Hürden hier besonders hoch, nur das Saarland will mehr: Hier müssten 30 Prozent der Wahlberechtigten zustimmen, damit ein Entscheid erfolgreich ist.

Von Marlies Schnaibel