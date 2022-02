Falkensee

Die sichere Gestaltung von Schulwegen ist ein Anliegen, das in Falkensee immer wieder Eltern sowie Schülerinnen und Schüler beschäftigt. Im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales gab Bürgermeister Heiko Müller (SPD) am Dienstag Informationen speziell zur Situation im Umfeld der Lessing-Grundschule in der Waldstraße 27, um auf Sorgen vonseiten der Eltern einzugehen.

An mehreren Grundschulen wurden Verbesserungen vorgenommen

„Das Thema hat uns schon mehrfach bewegt. Es gab Diskussionen zur Kästner-, Geschwister-Scholl- und zur Europa-Schule, wodurch zum Teil nachhaltige Aktionen ausgelöst wurden“, erinnerte Müller. So wurde an der Geschwister-Scholl-Schule die Verkehrsführung signifikant verändert, um den Verkehr im Umfeld der Schule besser in den Griff zu bekommen. Bei der Europa-Schule wurden Elternparkplätze eingerichtet, damit Kinder auf dem sicheren Bürgersteig abgesetzt werden können, ohne dass die Eltern bis dicht an die Schule heranfahren.

An der Lessing-Schule herrschen besondere Bedingungen

„In Finkenkrug ist die Situation anders als an anderen Standorten. Dort ist das Umfeld von Straßen im Tempo 30 gekennzeichnet und wir befinden uns im Bereich der historischen Pflasterstraßen und Gehwege mit einer sehr alten Struktur“, berichtete Müller. Anders als beispielsweise an der Diesterweg-Grundschule, wurden die Gehwege im Umfeld der Lessing-Grundschule noch nicht mit Breiten nach heutigem Standard erbaut und sind deswegen sehr schmal und schwer begehbar. „Wir haben hier das Problem, dass Kinder ab 12 nicht mehr auf dem Gehweg Rad fahren dürften, aber auf der Straße macht das Pflaster das Fahren schwer. Für Radfahrer und Rollstuhlfahrer ist die Situation sehr schlecht“, so Müller.

Für Radfahrer ist der Fahruntergrund problematisch. Quelle: Leonie Mikulla

Eine einfache Lösung für das Problem ist indes nicht in Sicht, machte der Bürgermeister deutlich: „Die Herausforderung ist nicht so einfach zu überwinden. Wir können die Gehwege nicht verbreitern. Es gibt in Finkenkrug regelmäßig alten Baumbestand, der mit Gründung von Finkenkrug vor 100 Jahren gepflanzt wurde. Das macht die Sanierung sehr schwierig.“ Zudem habe es in der Vergangenheit bei Versuchen, Pflasterstraßen durch Asphaltstraßen zu ersetzen, massive Proteste gegeben, da Anwohner das historische Pflaster erhalten wollten.

Jedoch wurden in der Vergangenheit durchaus bereits Maßnahmen ergriffen: „Der Gehweg von der Karl-Marx-Straße bis zur Feuerbachstraße wurde komplett erneuert. Auch da gab es viele Diskussionen, weil alle dort bestehenden Bäume gefällt werden mussten, um einen Gehweg nach heutigen Standards zu errichten“, sagte Müller.

An der Waldstraße wurde der Gehweg erneuert. Quelle: Leonie Mikulla

Bei der derzeitigen Diskussion geht es wesentlich um die Querverbindung von der Feuerbachstraße zur Holbeinstraße, den Gertrud-Kolmar-Weg. „Das Befahren dieses Weges ist eines der Themen, das an uns herangetragen wurde“, berichtete Müller. Er machte klar, dass es sich dabei um einen Weg mit Erschließungsfunktion handle – das Autofahren könne deswegen nicht verhindert werden. „Wir sind jetzt in der Prüfung, inwieweit man dort die Durchfahrt unterbinden kann, denn der Weg wird derzeit missbraucht“, erklärte der Bürgermeister.

Der Gertrud-Kolmar-Weg soll einer Prüfung unterzogen werden. Quelle: Leonie Mikulla

Neben diesem Thema seien auch andere Punkte von Eltern an die Verwaltung herangetragen worden: „Die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad und die Überquerung von Wegen sind wichtige Themen. Da geht es zum Beispiel um Sorgen, ob Kinder alleine sicher zum Hort in der Holbeinstraße oder zum anderen Hort vom ASB im Bahnhofsumfeld gehen können“, sagte Müller. Er sehe, dass es hin und wieder zu pro-blematischen Situationen komme, allerdings gebe es im Umfeld der Schule keine Unfallschwerpunkte oder Gefahrenpunkte, die durch die Polizei herangetragen würden.

Müller gab zudem zu bedenken, dass Probleme nicht allein den Wegbedingungen geschuldet sind: „Das Hauptproblem im Schulumfeld ist, dass gegen Regeln verstoßen wird. Das ist immer wieder ein Thema, das wir besonders zu Beginn des Schuljahres beobachten, wenn wir mit dem Ordnungsamt unterwegs sind. Viele Eltern verhalten sich mit ihrem Fahrzeug auf eine Weise, die man nicht erwarten würde bei Personen, die selbst Kinder haben.“ Dabei gehe es um rücksichtsloses Verhalten und deutliche Verkehrsverstöße, die nur in begrenztem Maß durch das Ordnungsamt in den Griff zu bekommen seien. Wichtig sei es deswegen, in Eltern- und Schulkonferenzen zu thematisieren: „Den größten Beitrag zur Sicherheit können Eltern leisten, wenn sie Kinder nicht bis auf das Schulgelände begleiten.“

Von Leonie Mikulla