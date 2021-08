Der Stadtverband der Linken führt am Dienstag, 17. August, seine traditionelle Bürgersprechstunde durch. Dieses Mal wird der Stadtverordnete Eric Heidrich dabei von der Direktkandidatin der Linken im Wahlkreis 58 sowie aktuellen Bundestagsabordneten, Anke Domscheit-Berg, unterstützt.

