Wahlsplitter: Seit 20 Jahren ist die 36-jährige Katrin Wussow aus Falkensee bei jeder Wahl in der Gartenstadt als Wahlhelferin dabei. Bei der Bundestagswahl sorgt sie als Wahlvorstand im Wahllokal in der Oberschule im Poetenweg in Finkenkrug dafür, dass alles ordnungsgemäß läuft. Nach der Vormittagsschicht ist sie gemeinsam mit Stefanie Kelly am Abend auch beim Auszählen vor Ort.