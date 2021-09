Insgesamt 51 Wahlbezirke galt es für die 376 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Sonntagabend in Falkensee auszuzählen. 22.45 Uhr waren die ehrenamtlichen Helfer damit fertig, so Mathias Techen, Wahlleiter der Gartenstadt. Die Zahl der Briefwähler war hoch – und sie machten einen deutlichen Unterschied im Endergebnis.