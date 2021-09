Guten Morgen liebe Leser und herzlich Willkommen beim MAZ-Liveticker zur Bundestagswahl!



Wir begrüßen Sie recht herzlich in unserem Liveticker zur Bundestagswahl 2021. Den ganzen Tag über halten wir Sie hier über die Entwicklungen und Ereignisse im Wahlkreis 58 auf dem Laufenden. Unsere Reporter sind bereits ausgeschwärmt, sie fangen Stimmungen und Ereignisse in Oberhavel und im Havelland im Wahlkreis 58 ein.



Es lohnt sich also heute immer wieder hier reinzuschauen - das MAZ-Team hält Sie bis zum Abend mit allen Informationen und Neuigkeiten rund um die Wahl im Wahlkreis 58 auf dem Laufenden!