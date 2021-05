Falkensee

Die Vorfreude steigt – am Freitag, 28. Mai, ist es endlich soweit und der Tag der Nachbarschaft wird in Falkensee gefeiert. Dieser Tag geht auf eine jährliche Initiative der nebenan.de Stiftung zurück. Deutschlandweit sind Menschen dazu aufgerufen, unabhängig von Herkunft, Einkommen, Alter, sozialer Schicht oder religiöser Zugehörigkeit in ihrer Nachbarschaft zusammenzukommen und sich mit- einander auszutauschen.

Eine Idee, die beim Weltladen in der Bahnhofstraße in Falkensee sofort auf fruchtbaren Boden stieß. Denn neben dem Verkauf von Produkten aus fairem Handel ist es ein Kernaspekt des Weltladens, ein lebendiges Miteinander in der Nachbarschaft zu fördern. Gemeinsam mit anderen Initiativen aus Falkensee wird für den Tag ein buntes Programm vorbereitet.

„Wir sind gerade eifrig dabei, den Tag zu planen. Wir möchten natürlich dem Titel gerecht werden und dazu Nachbarn ansprechen, die hier wohnen und gerne auch Falkensee insgesamt“, erzählt Bettina Hegewald, Koordinatorin der Ehrenamtlichen im Weltladen. Ab 10 Uhr sind Menschen eingeladen unter Einhaltung der Maskenpflicht und des Mindestabstands über verschiedene Angebote und Programmpunkte miteinander in Kontakt zu kommen.

Nachhaltigkeit und Kreativität treffen aufeinander

So gibt es zwei Aktionen, die wie schon beim ökumenischen Kirchentag zum gemeinsamen Nachdenken und Reflektieren anregen: Einerseits der „Tapetenwechsel“, bei dem eine Tapetenrolle fortlaufend mit Ideen für ein umweltfreundlicheres und sozialeres Miteinander beschrieben werden darf. Und dann liegen im Rahmen der Aktion „Gönn dir Wandel“ vom Dachverband Weltladen Kärtchen aus, auf denen kritische Fragen zu verschiedenen Themenbereichen gestellt werden.

Der Weltladen lädt gezielt ein, auch das eigene Handeln zu hinterfragen und bietet beispielsweise die Möglichkeit, den persönlichen ökologischen Fußabdruck zu bestimmen. Ähnlich wie bei den Markttagen soll das Sortiment draußen präsentiert werden. An einem Spinnrad wird außerdem live Naturwolle aus dem Havelland gesponnen – ein Symbol dafür, dass neben dem fairen globalen Handel auch Regionalität ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit ist.

Doch auch für eine Portion künstlerische Unterhaltung ist gesorgt: „Ehrenamtliche aus dem Team werden den Tag am Klavier und Cello begleiten. Im Weltladen besteht außerdem die Möglichkeit, die aktuelle Bilderausstellung zu besuchen. Denn es ist uns auch ein Anliegen, Künstlern und Künstlerinnen aus Falkensee einen Raum zu geben, sich bekannt zu machen“, erzählt Hegewald. Ein Highlight wird sicherlich die für 14 Uhr angedachte Modenshow sein – die neue Sommerkollektion aus fair gehandelten Stoffen wird von den Ehrenamtlichen live präsentiert. „Die Modenshow soll ein Hingucker sein und als Gesprächsauftakt dienen. Sie ist ein Anlass, den Nachbarn fröhlich zuzuzwinkern“, überlegt Hegewald. Wer die Modenshow am Freitag verpasst, hat am Samstagvormittag noch eine zweite Gelegenheit, sie zu besuchen.

Weitere Falkenseer Initiativen sind mit an Bord

Neben dem Weltladen planen auch die Falkenseer Initiative Stolpersteine und der Seniorenbeirat, am Freitag mit vor Ort zu sein. Ebenso das Lokale Bündnis für Familien – es wird Informationen zu ausleihbaren Spielekisten bereitstellen. Vom Weltladen Dachverband möchte zudem eine Vertreterin kommen und mit einem Glücksrad für Anregungen sorgen. Eine besondere Rolle spielt bei dem Nachbarschaftsfest die Partnerschaft für Demokratie (PfD), die sich nicht nur mit einem Infostand beteiligt: „Die PfD hat uns dieses Jahr den Projektantrag ,Eine Welt der Vielfalt bewilligt. Darin war dieses Fest ein Kernaspekt und wir freuen uns sehr, dass es nun möglich wird“, sagt Hegewald.

Ein Anlass zur Freude ist auch die seit kurzem erlaubte Öffnung der Außengastronomie. Nach vorheriger Reservierung und bei vorliegendem negativen Testergebnis wird es auch am Tag der Nachbarschaft möglich sein, endlich wieder gemütlich vor dem Weltladen zu sitzen und fair gehandelten Kaffee zu trinken.

Für den Weltladen ist dieser Schritt zurück zur Normalität essenziell für die Umsetzung des Ladenkonzepts: „Wir stellen uns ja vor, ein Ersatz für den weggebrochenen Tante-Emma-Laden zu werden, wo man sich trifft, gegenseitig zuhört und hilft“, so Bettina Hegewald.

Von Leonie Mikulla