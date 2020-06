Falkensee

Auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatzgelände in der Straße der Einheit in Falkensee stießen am Montag gegen 9.30 Uhr ein Lastwagen und ein Linienbus zusammen.

Ursache war vermutlich, dass der Lkw-Fahrer die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr außer Acht gelassen hatte. Sein Fahrzeug prallte mit der Front gegen die linke Seite des Busses.

Fahrgäste befanden sich zur Unfallzeit nicht im Bus. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Die Unfallaufnahme unterstützte auch eine Sondergruppe der Polizei, welche vor Ort zur Auslesung der technischen Daten zum Einsatz kam. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 25 000 Euro beziffert.

