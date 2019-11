Falkensee

Eine Sachbeschädigung hat einer Bürgerin aus Falkensee am Montagnachmittag bei der Polizei gemeldet. Die Frau rief gegen 15.40 Uhr die Beamten, nachdem sie festgestellt hatte, dass eine Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Schönwalder Straße in Falkensee beschädigt worden war.

20 Minuten sei diese wohl noch intakt gewesen, so die Zeugin. Als die Frau dann wieder dort vorbeikam, war die Scheibe kaputt. Möglicherweise waren Jugendliche, die sich zuvor dort aufgehalten haben, für die Tat verantwortlich.

Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Von MAZ online