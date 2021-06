Seit Jahren bereitet der Campusplatzes in Falkensee Stadtpolitik und Einwohnern Sorgen. Immer wieder sorgten, insbesondere in der Vor-Corona-Zeit, Vandalismus und Polizeieinsätze für Unruhe auf dem Gelände. Nun soll ein Konzept her, mit dem die Aufenthaltsqualität des Platzes gesteigert werden soll. Das empfahl der Stadtentwicklungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung.