Spandau

Gemshorn, Rebec, Psalter, Dulcimer, Sistrum, Garkleinflötlein, Rauschpfeife und Landsknechttrommel – am Sonntag sind diese seltenen Instrumente in Spandau zu hören. Das Ensemble Chorus & Capella Spandowia macht es möglich. Mit alten Instrumenten und historischen Kostümen entführen sie in einer andere Zeit....