Chefin vom TSV Falkensee schlägt Alarm: Vereine sind Teil der Lösung, nicht des Problems

Falkensee

Birgit Faber weiß, wovon sie spricht, wenn sie sich für den Breitensport stark macht. Die 58-Jährige leitet mit dem TSV Falkensee den größten Sportverein im Havelland, den drittgrößten Sportverein in Brandenburg. Vor Corona trieben knapp 4500 Mitglieder beim TSV regelmäßig vor allem Breitensport, 800 gingen während des Pandemiejahrs verloren.

Wegfall von Vereinsaktivitäten lässt sich nicht kompensieren

Seit mehr als einem Jahr bremst die Pandemie den Breitensport nun bereits aus. Nicht nur Corona und die Folgen des Virus treiben Birgit Faber um, sondern auch der Umgang mit den Sportvereinen. „Null politische Lobby“, gebe es für den Breitensport, kritisiert sie. Dabei erfülle gerade der unverzichtbare Aufgaben. „Nicht nur aus gesundheitlicher Sicht. Wir haben genauso eine soziale und gesellschaftliche Funktion“, sagt die 58-Jährige. Und eben diese würden in der Pandemie noch wichtiger sein als ohnehin schon. Denn ebenso wie die Anleitung von Trainingsübungen seien der Kontakt und das soziale Miteinander der Mitglieder untereinander durch nichts zu ersetzen. „Das lässt sich nicht so einfach kompensieren“, weiß Faber.

Seit Monaten macht sich die Vereinschefin Gedanken, wie es für die Sportler weitergehen kann. Nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Als Mitglied des „Freiburger Kreises“, einem Zusammenschluss von rund 180 Großvereinen in ganz Deutschland, setzt sich Faber auch auf Bundesebene für die Belange des Breitensports ein. Zuletzt sprach sie vergangene Woche vor dem Sportausschuss des Bundestags, mahnte und warnte vor den Folgen der Breitensportbremse.

Faber apelliert an und vor Bundestagsabgeordneten

„Wir wollen die Menschen bewegen. Dafür brauchen wir aber entsprechende Möglichkeiten“, appellierte sie auch vor den Bundestagsmitgliedern, „der durch die Pandemie verursachte Bewegungsmangel hat weitreichende Folgen und lässt sich irgendwann nicht mehr kompensieren. Die Folgen sind gravierend.“ Nicht ohne Grund erfülle heute schon die Mehrheit der Heranwachsenden die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) längst nicht mehr, verwies sie dabei auch auf den erst jüngst erschienenen Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht.

Nicht nur sorgen um die Mitglieder, sondern auch die Mitarbeiter

Gemeinsam mit ihren 14 Mitarbeitern beim TSV kämpft Birgit Faber auch in Falkensee tagtäglich an vielen Fronten. „Wir bieten unseren Mitgliedern kontinuierlich digitale Angebote, um am Ball zu bleiben. Gleichzeitig gilt es, Kontakt zu unseren rund 250 ehrenamtlichen Übungsleitern zu halten. Sie sind enorm wichtig, für den Verein und vor allem für die Mitglieder, die sie auch zukünftig weiter betreuen sollen.“ Gleichzeitig navigiert sie den Verein mit seinen festangestellten Mitarbeitern – darunter vielen dualen Studenten („unser eigener Nachwuchs“) – durch die Krisenzeit. Es sind viele Dinge, die der Vereinschefin tagtäglich durch den Kopf gehen und sie oft auch nur unruhig schlafen lassen.

Outdoorsport hat trotz oder gerade wegen Corona große Zukunft

Wie nicht nur der TSV, sondern auch andere Sportvereine in Brandenburg endlich wieder Fahrt aufnehmen können, darüber zerbricht sich Birgit Faber immer wieder den Kopf. Und sie hat Ideen. „Wir wollen noch mehr Sport nach draußen bringen, auch um eine unkomplizierte Umsetzung der Hygieneanforderungen zu gewährleisten“, sagt sie. Dafür „wünschen wir uns ein Sonderprogramm für Investitionen in innovative Outdoorsportangebote – auf Bundes-, Landes- bis hin zur Kreis- und Kommunalebene.“ Viel Lob hat sie für das kürzlich aufgelegte Sonder-Förderprogramm des Kreises Havelland, welches bislang brandenburgweit einzigartig ist. Augenmerk liege zudem auf den Übungsleitern: „Wir wollen ein starkes Ehrenamt. Die Übungsleiter leisten großartiges für den Verein. Sie leiten längst nicht mehr nur Übungen an, sondern sind Ansprechpartner, Begleiter und Innovationstreiber. Warum ist für sie nicht eine Förderung, ähnlich wie der Coronabonus in anderen Bereichen, möglich? Um sie zu motivieren, auch in dieser schwierigen Zeit am Ball zu bleiben?“, so Faber.

Sportentwicklungskonzept in Falkensee zwingend notwendig

Fördermittel schlägt sie zudem für die Mitgliedergewinnung trotz oder gerade wegen der Pandemie vor. „Ein Zuschuss pro gewonnenes Mitglied im Jahr 2021 würde Vereine zusätzlich motivieren und Risiken, die mit entsprechenden Maßnahmen verbunden sind, mindern“, sagt sie. Mit Blick auf die Situation des TSV sei davon unbesehen „unverständlich, dass noch immer keine Sportfördersatzung vorliegt, obwohl der Bildungsausschuss sich bereits vor drei Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt hat“, kritisiert sie. Denn grundsätzlich sei ein in der kommunalen Verwaltung verankertes Sportentwicklungskonzept Voraussetzung für ein funktionierendes Vereinsleben im Sport. „Da gibt es hier in Falkensee noch eine Menge zu tun“, mahnt sie.

Fachleute aus den Vereinen gehören „mit ins Boot genommen“

Weiter abzuwarten sei keine Option mehr, appelliert Faber. „Wir wollen die Menschen bewegen - mit und nach der Pandemie“, bringt sie es auf den Punkt. „Dafür brauchen wir jetzt Unterstützung. Eines ist doch ganz klar: Die Vereine sind Teil der Lösung, nicht des Problems. Wenn Menschen ein starkes Immunsystem und eine starke Psyche haben, dann ist dies zugleich auch eine Unterstützung in dem Alltag, in dem wir derzeit leben.“ Modellprojekte für Vereine könnten ein Anfang sein, um endlich wieder Fahrt aufzunehmen. „Wir stellen uns sofort für solche Projekte zur Verfügung“, sagt Faber. Diese müssen jedoch „unbürokratisch, transparent und vor allem auch umsetzbar sein. Ständig Verantwortungen hin und her zu schieben bringt uns alle nicht weiter“, sagt sie. Es sei bereits genug Zeit verloren. „Wir müssen jetzt loslegen und brauchen Leute, die gestalten wollen und auch können“, sagt die 58-Jährige und mahnt die Politik an: „Nehmt uns doch einfach mit ins Boot. Schließlich wissen wir in den Vereinen genau, wovon wir reden.“

Von Nadine Bieneck