Christmas-Rock in der Falkenseer Elterklause mit Cunning Stuff

Falkensee

Die Coverband Cunning Stuff war am Sonnabend zu Gast in der Elsterklause in Falkensee. Mit ihrer ersten Christmas-Rock-Night begeisterten sie das Publikum. Und es gab etwas zu feiern, denn Cunning Stuff begehen ihr zehnjähriges Band Jubiläum.

Die Fans der Rock-und Metalmusik waren begeistert. Von „Hammer Konzert“ über „Mega-Gig“ bis hin zu „voll fettes Programm“ hörte man an diesem Abend so einige Komplimente für die fünfköpfige Band. Die Havelländer Musiker legten sich mächtig ins Zeug, um auch den letzten Gast mit ihrer Darbietung abzuholen. Mit Hard Rock von AC/DC bis Led Zeppelin und Rock-Klassiker der 70er und 80er Jahre gelang der Band das mühelos. Als Opener spielten Cunning Stuff den Klassiker „Highway to Hell“ und im Verlauf des Abends noch weitere bekannte Songs wie „Smoke on the water“, „Eye oft he tiger“, „Born to be wild“, um hier nur einige zu nennen. Dem Publikum wurde ein bunter Mix bekannter Rock- und Metalsongs geboten, Cunning Stuff heizte den Besuchern mächtig ein.

50 Musikfans durften dabeisein

„Ich bin selbst Rock-Fan und diese Musik ist genau mein Ding“, sagt Andreas Meyer, Wirt der Elsterklause. „Cunning Stuff sind zum ersten Mal bei uns zu Gast, aber bestimmt nicht zum letzten Mal.“ Die Veranstaltung war auf 50 Personen begrenzt, so dass Meyer viele Leute wieder wegschicken musste. „Das Publikum ist sehr diszipliniert und hält sich an alle Vorgaben. Der Abend ist ein voller Erfolg, was soll ich sagen? Tolles Publikum – super Band.“

Andreas Maul: Zu Coronazeiten ist so ein Konzert einfach top, das macht Lust auf mehr. Quelle: Enrico Berg

Als Vorgruppe traten Schüler der Amadeus Musikschule auf und unterhielten das Publikum mit ihrem Können. Bereits mehrfach waren die Amadeus-Musikschüler als Vorband bei Cunning Stuff-Konzerten dabei, um die Musikfans einzustimmen.

Cunning Stuff tritt seit 2011 zusammen auf

Die Hard-Rock-Coverband, bestehend aus Sänger Michael Stegh, den Gitarristen Klaus Janke und Hakki Tanoku, Bassist Andreas Döring und Schlagzeuger Enrico Wolff, hatte mindestens einen ebenso tollen Abend wie die Gäste. „Unter diesen Umständen, mit begrenztem Publikum, war das ein super Konzert für uns“, erklärt Klaus Janke. Cunning Stuff reist immer mit eigenem Licht- und Tonequipment an. In der Elsterklause hatten sie einen Ton- und einen Licht-Mann sowie einen Regisseur dabei. Letzter war für den Livestream verantwortlich. Das Besondere war, dass „wir unser Konzert live streamen, für alle, die heute Abend nicht dabei sein können“, so Janke.

Kerstin Greif erlebte Cunning Stuff zum ersten Mal, aber sicher nicht zum letzten Mal, wie sie versicherte. Quelle: Enrico Berg

Seit 2011 rocken Cunning Stuff die Bühnen von Partys und Festivals, Kneipen und Clubs in Brandenburg und Berlin. Das Quintett setzt sich aus Profi- und Hobbymusikern zusammen. Drumer Enrico Wolff ist Musikschullehrer in Falkensee und schrieb zwei Bücher für Schlagzeug. Frontman Michael Stegh hat insgesamt drei Alben mit den Bands „Forceful“ und „Oughton Tanera“ aufgenommen.

Kerstin Greif aus Falkensee war zum ersten Mal bei einem Konzert von „Cunning Stuff“, „aber sicherlich nicht zum letzten Mal. Die Jungs sind einfach Klasse.“

Von Hannelore Berg