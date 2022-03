Falkensee

Im Rahmen einer Serie haben die einzelnen Mitglieder des Jugendbeirats der MAZ verraten, was sie motiviert, sich politisch zu engagieren. So auch Clara Biesgen, die seit 2013 in der Gartenstadt wohnt und sich nun kommunalpolitisch für die Bedürfnisse junger Menschen einsetzt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich finde es wichtig, sich gesellschaftlich in irgendeiner Form einzubringen, damit Anliegen nicht nur bei mir bleiben als Meinung, sondern sich auch etwas verändern kann – wenigsten im Kleinen“, erzählt die 17-Jährige. Zum Jugendbeirat fand sie über das Jugendforum. Dort kam Biesgen in den Kontakt mit anderen Jugendlichen und erfuhr von dem politischen Gremium.

Nicht die eigenen Anliegen stehen im Vordergrund im Beirat

Biesgen macht deutlich, dass für sie als Motivation für das verantwortungsvolle Amt weniger ihre persönlichen Anliegen im Vordergrund standen: „Der Jugendbeirat vertritt nicht unsere eigenen Interessen. Wir versuchen, die Jugend zu vertreten und nicht uns selbst.“ Vor allem das Anliegen Jugendbeteiligung sei ein wichtiges Thema junger Menschen. „Ich finde es gut, wenn ich da einen Beitrag leisten kann“, meint Biesgen.

Um Jugendliche zu erreichen, findet Biesgen den Einsatz von sozialen Medien sinnvoll. „Wir haben auf der kommunalen Ebene sehr konkrete Anliegen, die den Alltag von Jugendlichen betreffen würden. Da ist es für uns einfacher zu überlegen, was für die Jugend am Besten ist“, überlegt Biesgen und ergänzt: „Manchmal machen wir auch Umfragen auf Instagram. Zwei Mitglieder haben kürzlich eine Stellungnahme ans Bildungsministerium geschickt. Da konnten Jugendliche über Instagram berichten, was ihnen fehlt.“

Biesgen sitzt im Hauptausschuss für den Jugendbeirat

Damit der Jugendbeirat Einfluss auf kommunalpolitische Entscheidungen nehmen kann, sitzt Biesgen im Hauptausschuss: „Da wird fast alles besprochen und ich kriege von fast jeder Debatte etwas mit. Ich gucke mir vorher die Tagesordnung an und wenn da etwas für den Jugendbeirat interessant sein könnte, lese ich mich in die Dokumente ein“, erzählt die 17-Jährige.

Der Ausschuss findet einmal im Monat statt, doch hinzu kommen die regelmäßigen Termine mit den anderen Beiratsmitgliedern: „Wir treffen uns vor den Stadtverordnetenversammlungen, um Themen durchzusprechen. Wenn wir Stellungnahmen verfassen wollen, richten wir extra Arbeitstreffen ein“, erklärt Biesgen.

Über ihre Mitarbeit im Jugendbeirat kommt Biesgen in den Kontakt mit vielen kommunalpolitischen Entscheidungen, die Falkensee betreffen. „Interessant finde ich, was mit der alten Stadthalle passieren wird und was das Denkmalschutzverfahren ergeben wird. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass die Stadthalle etwas wird, wo Menschen hingehen können. So weit ich es mitkriege, ist jedes Konzept in irgendeiner Weise darauf ausgerichtet“, so die Falkenseerin.

Biesgen brennt für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Digitalisierung

Auch unabhängig von ihrer Mitarbeit im Jugendbeirat gibt es Themen, die Biesgen kommunal- und bundespolitisch besonders bewegen. „Ich finde Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind die großen Themen im Moment. Ein weiteres Feld ist die Digitalisierung – wie kriegt man es hin, dass sie nicht mehr zu einer Gefahr wird, als dass sie uns Nutzen bringt“, meint Biesgen. Ein Beispiel dafür sei der Einfluss sozialer Medien: „Da denke ich an das Stichwort Datensicherheit oder auch den Einfluss den Social Media auf unsere mentale Gesundheit hat. Zudem müssen wir uns mit der Gefahr auseinandersetzen, die durch Macht-Monopole im Internet entsteht, beispielsweise durch Konzerne wie Facebook.“

Das Thema Digitalisierung hat auch einen Zusammenhang zu Biesgens persönlichen Interessen: Mit nur 16 Jahren legte sie bereits ihr Abitur am Vicco-von-Bülow-Gymnasium ab und studiert nun Mathe, Informatik und Physik an der Humboldt-Universität in Berlin. „Die Fächer habe ich aus Interesse gewählt. Schon in der Schule hatte ich Mathe als Leistungskurs“, verrät Biesgen. Konkrete Pläne für danach hat sie noch nicht. „Ich könnte mir vorstellen, in die Richtung Data Science zu gehen“, überlegt die 17-Jährige.

Mehr Angebote für Jugendliche in der Gartenstadt

Aktuell wohnt sie noch zuhause. „Das hat sich nicht gelohnt, direkt auszuziehen und ich finde es ganz entspannt zuhause“, meint Biesgen. Damit junge Menschen sich längerfristig in Falkensee wohl fühlen können, wünscht Biesgen sich wie viele Jugendliche mehr Angebote. „Die Frage ist natürlich, ob es sich lohnt, wenn es hier mehr Sachen geben würde. Aber ich denke, das Verhältnis zu Falkensee würde sich ändern, wenn man hier auch etwas machen kann und nicht nur zum essen, schlafen und zum Schulbesuch hier ist“, findet das Beiratsmitglied.

Von Leonie Mikulla