Corona: Das sagen die Fahrradhändler aus dem Havelland

Falkensee/Brieselang

In Zeiten der Pandemie haben viele Havelländer ihr Fahrrad neu entdeckt. Dadurch sind Fahrradreparaturen überdurchschnittlich gefragt. Die Fahrradhändler haben seit dem Frühjahr gut zu tun gehabt.

Jetzt fallen die Temperaturen wieder in den einstelligen Bereich, die große Fahrradsaison ist vorbei. Die Fahrradhändler im Havelland ziehen dennoch eine positive Bilanz. Denn in Zeiten der Corona-Pandemie setzen die Havelländer wieder verstärkt auf zwei, statt vier Räder. In anderen Branchen sieht es nicht so rosig aus.

Anzeige

Fahrradfahren kommt wieder in Mode. Quelle: Max Braun

Raoul Marschke, Inhaber des „ Fahrradlandes“ in Falkensee, blickt auf ein geschäftiges Jahr zurück: „Wir sind bisher wirklich gut durch die Krise gekommen, im Moment haben wir noch nicht mal Zeit, um die Weihnachtsdeko aufzubauen“, scherzt der Fahrradfachmann, der den Betrieb seit 30 Jahren leitet.

Positives Fazit für Fahrradhändler

Ein eher positives Fazit dürften viele Fahrradhändler nach diesem Jahr ziehen. Durch den Lockdown und die Kontaktbeschränkungen kümmerten sich in dieser Situation wieder mehr Menschen um ihren Drahtesel. Dabei musste es bei den meisten kein neues Fahrrad sein. Das alte aus dem Keller wollen viele wieder fit machen.

„Selbst jetzt im November haben wir noch viele Durchsichten und Reparaturanfragen, im Sommer war das genau so. Viele wollen wohl die öffentlichen Verkehrsmittel meiden und steigen deshalb aufs Fahrrad um“, stellt auch Thomas Gitzel, Inhaber des „Radgebers“ in Brieselang, fest. Als im Frühling nur die Werkstätten der Fahrradläden öffnen durften, holte das „ Fahrradland“ die Räder sogar von den Kunden zu Hause ab, um sie wieder flott zu machen. Der „Radgeber“ in Brieselang konnte in dieser Zeit auch auf seinen Online-Versand von Retro-Ersatzteilen setzen.

Im Fahrradland wird verkauft und repariert. Quelle: Max Braun

Neben den öffentlichen Verkehrsmitteln verzichten viele außerdem auf ihren Auslandsurlaub und erkunden lieber per Rad die Region. Dafür eignet sich Brandenburg mit seinem etwa 7000 Kilometer langen Radwegenetz besonders gut.

E-Bikes immer mehr gefragt

Wer hier größere Radwanderungen unternehmen will, greift immer häufiger auf die Pedelecs, umgangssprachlich E-Bikes genannt, zurück. Beim Pedelec hilft ein eingebauter Elektromotor beim Antrieb, allerdings nur, wenn man selbst auch in die Pedale tritt. Dadurch kann man pro Stunde leicht etwa zehn Kilometer mehr auf dem Rad zurücklegen. Mittlerweile ist etwa jeder fünfte Kunde im „ Fahrradland“ Falkensee an einem E-Bike interessiert. Bei den mitunter hohen Preisen, die für die Elektro-Flitzer fällig werden, greifen deshalb viele auf das neue „Fahrrad-Leasing“ zurück. Dann zahlt man eine monatliche Summe, die meist unter 40 Euro liegt. Wem das noch nicht reicht, der kann im Fahrradland auch sein altgedientes Stahlross mit in Zahlung geben.

Mutti-Fahrrad ist der Renner

Trotz des E-Bike-Booms machen die herkömmlichen Fahrräder immer noch den Löwenanteil des Verkaufs aus. Das meistverkaufte Prinzip: sieben Gänge, Rücktritt und ohne Querstange zum einfachen Aufsteigen. Das „Mutti-Fahrrad“, wie Raoul Marschke es liebevoll nennt.

Ähnlich sieht das Peter Behrendt, der in Friesack bereits seit über 40 Jahren sein Fahrradgeschäft betreibt: „Hier auf dem flachen Land wollen die meisten einfach ein bequemes Fahrrad, das funktioniert, da braucht man keine 14 Gänge.“

Neben der bewährten Technik erobern auch Trends wie etwa „Fahrrad-Airbags“ die Radwege. Den von schwedischen Studentinnen entwickelten Kopfschutz trägt man wie einen festen Schal um den Hals. Bei einem Sturz plustert sich das Luftpolster rund um den Kopf auf und schützt, anders als ein herkömmlicher Helm, vom Nacken bis zur Nase.

Die Sache mit dem Fahrradschlauch

Trotz aller neuen Trends auf dem Fahrradmarkt: An einen altbekannten Fahrradartikel kommen alle technischen Spielereien nicht heran. Mit Abstand am häufigsten geht noch immer der gewöhnliche Fahrradschlauch über die Ladentheke. Denn bei einem Platten hilft auch kein Elektro-Motor weiter.

Von Max Braun