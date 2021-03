Corona: Längere Öffnungszeiten im Falkenseer Schnelltestzentrum

Falkensee

Verlängerte Öffnungszeiten für das Schnelltestzentrum in der Falkenseer Stadthalle, Scharenbergstraße 15, bietet die Stadt ab Mittwoch, 31. März, an. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit und reagiert damit auf den steigenden Bedarf sowie die dritte Welle der Pandemie, die die Region erreicht hat. Das Testzentrum soll von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. An Sonn- und Feiertagen bleibt es geschlossen.

Im Zusammenhang mit Kritik an den Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums weist die Stadtverwaltung Falkensee darauf hin, dass neben der Ausweitung der Öffnungszeiten auch die Einrichtung eines zweiten Testzentrums geplant ist. Für das zweite und gegebenenfalls auch ein drittes Testzentrum würden bereits Mietverträge für Gewerbeimmobilien verhandelt, da keine geeigneten Räume in kommunalen Gebäuden vorhanden sind.

Teststrategie der Stadt ist auf Dauer angelegt

Entscheidend für die Öffnungszeiten und auch für den Betrieb weiterer Testzentren ist die Verfügbarkeit von Personal. Im Schnelltestzentrum Falkensee werden derzeit freiwillige Helfer, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Beschäftigte der Stadtverwaltung eingesetzt. Die Test-Teams müssen geschult, eingewiesen und zertifiziert werden. Letzteres insbesondere auch, da die Tests eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe an fremden Personen sind. Für die Ausweitung der Öffnungszeiten und die Einrichtung weiterer Testzentren sucht die Stadtverwaltung weiterhin nach freiwilligen Helfern.

Bürgermeister Heiko Müller weist auf die Dauerhaftigkeit der Teststrategie und damit einhergehend auf die Notwendigkeit tragfähiger Lösung hin: „Es geht bei den Testzentren nicht um ein paar Tage, sondern vermutlich um Monate. Obwohl wir auf den Einsatz eines Teams von Bundeswehrangehörigen nach Ostern hoffen, müssen wir die Belastung der Tester auf mehr Schultern verteilen. Deswegen werben wir für die freiwillige Arbeit.“

Dank all denen, die an dieser Stelle ehrenamtlich helfen

Benötigt werden Personen, die über einen längeren Zeitraum Mitglied des Test-Teams werden. Aus organisatorischen Gründen ist ein Kurzzeiteinsatz leider kaum sinnvoll. Derzeit geht die Stadt davon aus, dass in Schichten von vier bis fünf Stunden gearbeitet wird. Die Einsatzzeit wird im Rahmen der geplanten Öffnungszeiten zwischen 8 Uhr und 18 Uhr liegen. Bisher wird von Einsätzen von Montag bis Freitag ausgegangen.

In Zusammenarbeit mit der für die Beauftragung von Testzentren zuständigen Behörde der Landkreisverwaltung wird eine Regelung zu Aufwandsentschädigungen für diese ehrenamtliche Arbeit vorbereitet.

„Obwohl ich die Kritik an den derzeitigen Öffnungszeiten durchaus erwartet habe, sollte an erster Stelle ein Dank an diejenigen stehen, die sich zur Mitarbeit im Testzentrum ohne lange zu fragen bereit erklärt haben“, sagt Bürgermeister Heiko Müller. „Deswegen von mir: Ich danke ganz herzlich den Frauen und Männern, die seit voriger Woche anderen in Falkensee mit der Durchführung von Schnelltests helfen. Insbesondere sollten alle, denen die angebotenen Öffnungszeiten nicht ausreichen, bitte prüfen, ob sie durch die Mitarbeit in einem Testzentrum einen eigenen Beitrag zur Ausweitung der Öffnungszeiten ermöglichen können.“

Wer helfen möchte, meldet sich per E-Mail unter Angabe von Telefonnummer und Kontaktdaten an buergermeister@falkensee.de

Von MAZ-online