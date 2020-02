Corona-Virus: Auch im Havelland werden Vorsichtsmaßnahmen getroffen

Havelland

Während die Zahl der am Corona-Virus Erkrankten weltweit steigt, werden im Falkenseer Rathaus erste Maßnahmen ergriffen, um das Risiko einer Übertragung in der Gartenstadt zu minimieren. „Wir haben unseren Mitarbeitern empfohlen, auf das klassische Händeschütteln zu verzichten“, erklärt Bürgermeister Heiko Müller.

Die Stadtverwaltung hat schon 2009 entsprechende Dienstanweisungen für den Fall einer Pandemie erarbeitet, die die formelle Grundlage für den Umgang mit solchen Situationen bilden. „In dieser Woche haben wir den Verwaltungsstab zusammengerufen, um diese Dinge noch einmal zu konkretisieren“, so Müller. Am Freitag gab es zudem ein Gespräch mit dem Betriebsarzt.

Mehrstufiger Pandemie-Plan

Der Pandemie-Plan der Stadtverwaltung umfasst mehrere Stufen der Eskalation. „Derzeit befinden wir uns bei Stufe 1. Das bedeutet erhöhte Aufmerksamkeit und Desinfektionsschutz“, erklärt der Bürgermeister. Unterm Strich ginge es darum, das Verbreitungsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Trotz allem zeigt man sich im Rathaus noch relativ gelassen. „Wir hatten es schon mit Schweinepest, Vogelgrippe und schweren Grippewellen zu tun. Was zu keinem Zeitpunkt hilft, ist Panik“, betont Heiko Müller.

Große Teile der Bevölkerung beobachten die aktuellen Entwicklungen mit steigender Sorge. Das zeigt vor allem die immense Nachfrage nach Schutzmitteln. „Atemmasken sind derzeit nirgendwo mehr zu bekommen und auch Handdesinfektionsmittel sind fast flächendeckend ausverkauft“, erzählt Apotheker Raik Arsand von der Löwen-Apotheke in Falkensee. Einen solchen Ansturm habe er noch nicht erlebt „In kurzer Zeit haben wir mehr als 700 Masken verkauft“, so Arsand.

Apotheker rät zu richtiger Hygiene

Noch immer würden viele Kunden Fragen zum Virus und wie sie sich davor schützen können, stellen. „Wir verweisen dann immer auf die richtigen Hygienemaßnahmen und erhöhte Aufmerksamkeit“, so Arsand. Dazu gehöre auch das richtige Niesen und Husten. Den Hype um die Atemmasken, die keinen absoluten Schutz vor einer Ansteckung garantieren, sieht der Apotheker grundsätzlich kritisch. „In einigen betroffenen Regionen kommen sie ohne Maske gar nicht an bestimmte Orte. Die Maske ist somit die Eintrittskarte für die Teilnahme am öffentlichen Leben. Das ist natürlich schwierig“, so Arsand.

Teilweise würden Masken, die üblicherweise nur ein paar Euro kosten, inzwischen für 30 Euro und mehr im Internet angeboten. Für Apotheker Arsand ist dies auch klares Zeichen dafür, wie wichtig die Preisbindung für Arzneimittel ist. „Wenn ein bestimmtes Mittel knapp wird und die Preise steigen, könnten sich sonst irgendwann nur noch die oberen 10 000 das entsprechende Mittel leisten“, so Arsand.

Weitere Informationen Wie bei Influenza und anderen Atemwegserkrankungen schützen laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung das Einhalten der Husten- und Nies-Etikette, eine gute Händehygiene, sowie Abstand zu Erkrankten (ein bis zwei Meter) auch vor einer Übertragung des neuartigen Coronavirus. In Deutschland sind bislang nur wenige bestätigte Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) aufgetreten. Das Robert Koch Institut erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein. Informationen unter: www.rki.de

Die aktuellen Entwicklungen verfolgt auch Daniel Dieckmann vom Falkenseer Reisebüro Falkenhöh. „Die Kunden sind sehr vorsichtig und abwartend und auch die Reiseveranstalter wollen kein Risiko eingehen“, so Dieckmann. So bietet etwa der Kreuzfahrtanbieter Aida seit Mitte Februar keine Asientouren mehr an. „Einige Anbieter haben zudem Sonderkündigungsfristen eingeführt, damit Kunden auch kurzfristig noch von einer Reise zurücktreten können.“

Eine Stornierungswelle habe es aber nicht gegeben. So gäbe es auch Kunden, die für das Frühjahr eine Reise nach Norditalien gebucht haben. „Die warten jetzt erst einmal ab, wie sich die Situation weiter entwickelt“, so Dieckmann.

Havelland-Kliniken beobachten aktuelle Entwicklung

Abwarten und Beobachten heißt es auch bei den Havelland-Kliniken. „Wir verfolgen die Entwicklungen intensiv und schauen, dass alle Maßnahmen für solche Ausbruchsszenarien auf dem aktuellen Stand sind, damit alle wissen was im Erstfall zu tun ist“, sagt Babette Dietrich, Pressesprecherin der Havelland-Kliniken.

Derweil hat das Versandunternehmen Amazon seinen für den 28. März geplanten Tag der offenen Tür im Logistikzentrum Brieselang abgesagt. „Ihre Sicherheit und Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Daher folgen wir der Empfehlung, dass entsprechende Veranstaltungen aktuell nicht stattfinden sollten“, teilt das Unternehmen mit.

Von Danilo Hafer