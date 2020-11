Havelland

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Havelland ist auf 592 Fälle gewachsen. Das sind 25 mehr als am Vortag. Vor sechs Tagen waren noch 449 Infizierte gemeldet worden. Von den Erkrankten im Havelland gelten 381 als geheilt, sieben Menschen sind an der Erkrankung gestorben.

Erhöht hat sich in diesem Zeitraum auch die Sieben-Tage-Inzidenz von 62,6 auf nunmehr 72,4. Ein ähnlicher Wert wird in den Kreisen Oberhavel, Teltow-Fläming und in Frankfurt/Oder erreicht. Brandenburgweit liegt dieser Wert bereits bei 90,3. Die höchsten Inzidenz-Marken werden in Elbe-Elster mit 164,0 und Cottbus mit 154,5 erreicht.

Die seit Montag geltende Allgemeinverfügung gilt weiter und setzt auf die Begrenzung von Begegnungen in öffentlichen Veranstaltungen und bei privaten Feiern sowie auf das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen.

