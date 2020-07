Falkensee/Friesack

Es gibt einen regelrechten Fahrradboom in Falkensee und Umgebung. Die Menschen haben das Vehikel in der Corona-Krise noch einmal verstärkt für sich entdeckt. „Die Nachfrage in Falkensee ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, aber das übertrifft jetzt noch einmal alles“, sagt Julia Secorsky, Shopleiterin im Fahrradgeschäft Fahrradland in der Bahnhofstraße. Ob Kinderfahrrad, E-Bike oder klassisches Damenrad, die Falkenseer entdecken wegen der Corona-Pandemie das Fahrrad wieder für sich.

Viel Arbeit in den Werkstätten

Neben den Verkäufern können sich auch die Mitarbeiter in der Werkstatt vor Arbeit kaum retten. „Die Leute holen ihre alten Räder wieder aus dem Keller und lassen sie von uns auf Vordermann bringen“, so Secorsky. Dabei kommen auch Drahtesel in den Laden, die kaum noch zu retten sind. „Der härteste Fall war ein Mountainbike, an dem, bis auf den Rahmen, alles erneuert werden musste. Der Kunde zahlte am Ende 500 Euro, dafür bekommt man ein Neues“, sagt die Shopleiterin. Doch beim Fahrrad ist es scheinbar wie beim Auto, am Ende hängen die Besitzer sehr daran.

Dass es den Fahrradhändlern derzeit so gut geht, war vor einigen Wochen noch nicht absehbar. „Anders als etwa in Berlin durften die Fahrradläden in Brandenburg nicht öffnen. Da haben sich natürlich auch unsere Mitarbeiter große sorgen um die Zukunft des Geschäfts und ihre Arbeitsplätze gemacht.“

In der Corona-Krise lieferte der Chef persönlich aus

Acht Mitarbeiter hat das Geschäft, dass seit mittlerweile 30 Jahren in Falkensee existiert. Mit Verkäufen per Telefon hat sich der Betrieb von Inhaber Raoul-Bastian Marschke über Wasser gehalten. Der Chef hat die bestellten Fahrräder persönlich in der Umgebung ausgeliefert.

„Als wir dann endlich wieder regulär öffnen konnten, gab es schon am ersten Tag einen riesen Ansturm, mit dem wir so nicht gerechnet hätten“, sagt Julia Secorsky. Gerade bei bestimmten Kinderfahrradmodellen sei es von Seiten der Herstellung aber zu Lieferengpässen gekommen. „Hier hatten wir Glück, dass unser Lager noch gut gefüllt war.“ Dank des aktuell hohen Umsatzes werde das Geschäft ohne Verluste aus der Corona-Krise herausgehen.

Auch in Friesack steigt die Nachfrage

Mit einem blauen Auge kommt wohl auch der Friesacker Fahrradhändler Peter Behrendt davon. „Die Monate März und April waren schon sehr hart, das muss man sagen. Aber jetzt gibt es wieder viel zu tun“, sagt er. Bei Behrendt brummt vor allem das Reparaturgeschäft. „Die Familien auf dem Land haben ja oft drei vier Fahrräder, haben das Radfahren nur ein wenig aus den Augen verloren“, sagt Behrendt. In seiner Werkstatt macht er die Räder nun wieder fit. „Einige davon lagen ganz offensichtlich sehr lange in einer Scheune rum“, sagt er. Den meisten sei die Luft ausgegangen. Neue Schläuche und Mäntel müssen her und auch die Kette ist oftmals nicht mehr zu gebrauchen, weil sie so verrostet ist.

Anders als etwa in der Stadt, sei die Nachfrage nach ausgefallenen Rädern in Friesack relativ gering. „Mein Fokus liegt daher vor allem auf den einfachen Rädern, dem klassischen Damenrad zum Beispiel“, so Behrendt. Als Händler im ländlichen Raum habe er schon immer kleinere Brötchen gebacken. Aber das mit Erfolg. 2022 feiert der Betrieb sein 100-jähriges Bestehen und zählt somit zu den ältesten Handwerksbetrieben im Havelland.

Von Danilo Hafer