Falkensee

Positive Signale bezüglich erster Lockerungen für die Falkenseer Sportfamilie sandte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) am Mittwochabend (19. Mai) in der Stadtverordnetenversammlung aus. Erste Veränderungsschritte seien erkennbar, „es geht vorwärts“, so Müller. Betroffen von den Lockerungen sind allerdings nicht alle Sportler, wie Müller im gleichen Atemzug deutlich machte.

Konkret stellte er insbesondere den Zugang für die Skater- und BMX-Anlagen in der Stadt bereits ab Freitag dieser Woche in Aussicht. Diese werden „wieder geöffnet“, so Müller. Ebenso führte der Bürgermeister aus, dass ausdrücklich „Bolzplätze noch nicht wieder geöffnet werden“. Denn während es sich beim Skater- und BMX-Sport um Individualsport handle und daher die Wiedereröffnung dieser Sportanlagen vertretbar sei, handle es sich beim Fußballspielen auf Bolzplätzen hingegen um Kontaktsport. „Deshalb werden diese Plätze auch weiter geschlossen sein“, so Müller. Es gäbe lediglich eine Öffnungsoption: „Wenn es durch die Vereine eine Art Bespielung gibt.“ Müller räumte ein, dass diese Entscheidung hart sei. Jedoch: „Eine vierte Welle ist härter.“

Ab 1. Juni ist auch Indoorsport wieder erlaubt

Am Dienstag habe er die neuen Änderungen der Eindämmungsverordnung mit Birgit Faber, Vorsitzender des TSV Falkensee, und Sven Steller, Vorsitzender des SV Falkensee-Finkenkrug und stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbundes, erläutert und Veränderungsschritte erörtert. Die Falkenseer Vereine hatten zuletzt vor einer Woche mit einer Kundgebung auf die prekäre Situation im Breitensport aufmerksam gemacht und Lockerungen gefordert und darauf hingewiesen, Teil der Lösung, nicht Teil des Problems zu sein. Ab 1. Juni sei zudem auch Indoorsport wieder möglich, blickte er auf die nächsten Lockerungen in knapp zwei Wochen voraus.

Müller betont: „Es bleibt für uns schwierig“

Müller wies im Rahmen seiner Informationen auch darauf hin, dass Bund, Land und Landkreis „es sich mit den Öffnungen nicht einfach machen“. Zugleich jedoch „sind wir als Stadt da immer hinten dran, weil wir keine Regelungskompetenz haben, sondern nur umzusetzen haben“. Es sei mit Blick auf die Eindämmungsverordnung und deren Änderungen zudem stets „massive Kommunikation nötig, weil da immer wieder viele Dinge noch unklar sind“. Müller betonte: „Es bleibt für uns schwierig.“

Von Nadine Bieneck