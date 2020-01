Cyber-Angriff auf Falkenseer Rathaus scheitert

Falkensee

Nach dem Cyber-Angriff auf das Rathaus in Potsdam gab es nun auch eine solche Attacke im Havelland. Hacker wollten auf Daten der Stadtverwaltung in Falkensee zugreifen. „Es ist zum Glück bei einem Versuch geblieben“, sagte der Falkenseer Hauptdezernent Harald Sempf, der auch Datenschutzbeauftragter in Falkensee ist, Freitagmittag gegenüber der MAZ.

Gegen 9.15 Uhr habe man den Angriff im Netzwerk des Hauses bemerkt, so Sempf. „Wir haben sofort reagiert, konnten die Adressen der Quellen des Angriffes sperren und weitere Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Trotzdem sind der Teile der Verwaltung am Freitag nicht mehr voll arbeitsfähig. Unter anderem ist das Standesamt betroffen. „Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass am Montagmorgen alles weitestgehend wieder normal funktionieren wird“, sagt Harald Sempf.

Andere Kommunen bisher nicht betroffen

Die anderen Kommunen des Osthavellandes scheinen von solchen Angriffen auf ihre Daten bisher verschont geblieben zu sein. „Wir sind gut aufgestellt und haben präventiv reagiert, indem wir bestimmte Dateianhänge nicht mehr zulassen", erklärte Steffen Schmunk, Systemadministrator im Rathaus von Schönwalde-Glien. Auf diese Weise sollen mögliche Sicherheitslücken geschlossen werden.

Ähnlich äußerte sich Ketzins Bürgermeister Bernd Lück. „Es werden vor allem die Mail-Adressen, die mit info oder servive beginnen, besonders überwacht.“ Noch sei keine Attacke auf Daten in Ketzin erfolgt.

Von Jens Wegener