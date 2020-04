Falkensee

Die Deutsche Post DHL baut ihren Service für den Paketversand und Paketempfang in Falkensee weiter aus und wird in den nächsten Tagen in der Bahnhofstraße 72 am Rewe-Markt eine neue DHL-Packstation mit insgesamt 124 Fächern aufstellen. Dort können die Kunden dann rund um die Uhr ihre Sendungen verschicken oder empfangen. Weitere Automaten befindet sich bereits in der Falkenhagener Straße am Lidl-Markt und in der Barkhausenstraße am Real-Markt.

Bundesweit können mehr als zwölf Millionen registrierte Postkunden die Packstationen nutzen. Deutschlandweit stehen Postkunden 4500 Automaten dafür zur Verfügung. Die Kunden können sich unter www.paket.de für diesen kostenfreien Paketservice anmelden.

Neben den Packstationen können die Kunden in Falkensee ihre Päckchen und Pakete zudem in den örtlichen Partner-Filiale und DHL-Paketshops abgeben. Davon gibt es sechs in Falkensee.

Unter www.postfinder.de können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Packstationen abrufen. Auch die Briefkästen sind vermerkt.

