Dallgow-Döberitz

Das dritte Tor im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dallgow-Döberitz ist höher als alle anderen. „Das liegt daran, dass beim Neubau der Feuerwehr Anfang des Jahrtausends bereits ein Drehleiterwagen eingeplant war“, sagte Gemeindewehrführer Oliver Frandrup-Kuhr. Und was lange währt, wird endlich gut: der Drehleiterwagen ist seit dem 24. Juli da.

Zur Galerie Den ersten Einsatz hat der neue Drehleiterwagen schon hinter sich. Beim Tag der offenen Tür wurde die teure Technik offiziell übergeben und vorgestellt.

Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend konnten die Gäste nun das knallrote Fahrzeug bewundern. Doch einfach abgestellt ist es nicht – die Gemeinde musste das Fahrzeug erst feierlich an die Feuerwehr übergeben. „Wir sagen, es muss offiziell integriert werden“, so Frandrup-Kuhr.

Sirenen zur Übergabe

Für diese offizielle Übergabe mussten erst die Sirenen ertönen, um das Fahrzeug herbei zu rufen. Und dann kam es aus Richtung Rohrbeck die Triftstraße entlanggefahren. Auf dem Beifahrersitz saß Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger. Er hatte die Aufgabe, stellvertretend für die Gemeinde die Fahrzeugschlüssel an die Feuerwehr zu übergeben.

Im Gespräch mit der MAZ sagte Bürgermeister Hemberger: „Die Freiwilligen Feuerwehren in der Umgebung unterstützen sich gegenseitig. Der neue Wagen wird hoffentlich einen guten Beitrag zu dieser gegenseitigen Hilfe leisten können.“

Unterstützung aus Nachbargemeinden

Dass die Unterstützung groß ist, wurde an den Gästen am Sonnabend deutlich: unter anderem waren Vertreter der Feuerwehren Falkensee, Elstal und Seeburg gekommen. Sogar eine kleine Delegation aus der polnischen Partnergemeinde Dopiewo ( Landkreis Posen) war angereist. Gemeindevorsteher Adrian Napierała sagte in seinen Grußworten, er hoffe, dass das neue Fahrzeug nicht oft fahren müsse und wenn, dass dann alles glücklich ausgeht.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Barbara Richstein ist anwesend. „Die Kameradschaft zwischen den Gemeinden ist toll“, sagte Richstein. Zudem zeigten die Ereignisse der letzen Zeit, dass es dringend notwendig sei, Feuerwehrwachen gut auszustatten.

Nachwuchs gesucht Die Freiwillige Feuerwehr Dallgow-Döberitz freut sich über neue Feuerwehrmänner und -frauen. Wer die Retter unterstützen möchte kann sich unter Telefon (03322) 22743 informieren oder an der Dallgower Triftstraße 1 vorbeischauen. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite: www.facebook.com/FreiwilligeFeuerwehrDallgowDoberitz

Der Gesamtpreis des Drehleiterwagen von 575 000 Euro ist zur Hälfte von der Gemeinde und zur anderen Hälfte durch einen Investor finanziert. Dahinter steht unter anderem der Bauherr für das altersgerechte Wohnen gegenüber dem Bahnhof. Ohne einen Drehleiterwagen im Ort wäre das gesamte Brandschutzkonzept der Anlage hinfällig gewesen, wie Frandrup-Kuhr berichtet. „Es war eine Win-Win-Situation“, sagte Bürgermeister Hemberger dazu. Die Gemeinde bekäme nach vielen Jahren des Wartens einen Drehleiterwagen und der Bauherr habe ein gültiges Brandschutzkonzept.

Und wie der Zufall es so will, war auf dieser Baustelle der erste Einsatz des Wagens. „Ein Bauarbeiter war verletzt und musste per Drehleiter gerettet werden“, sagte Frandrup-Kuhr.

Von Vivien Tharun