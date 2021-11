Das Hallenbad in Falkensee: Der erste Stein liegt

Falkensee

Punkt 15.21 Uhr senkte sich am Donnerstagnachmittag in Falkensee die Platte auf das Mauerwerk, das eigens für die Grundsteinlegung des zukünftigen Hallenbads der Gartenstadt angefertigt worden war. Ein „historischer Moment im Hinblick auf das Bad“, wie auch die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Julia Concu (B90/Grüne & Jugendbündnis), anerkannte.

Zuvor hatte Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) den Gästen, die trotz mächtigen Regengusses zahlreich erschienen waren, über den aktuellen Stand der Bauarbeiten berichtet. Nach dem Spatenstich im Juni dieses Jahres sind nun „die Erdarbeiten abgeschlossen“, verkündete er. Inzwischen seit bereits mit den Betonarbeiten begonnen worden, die auch bei solch ungemütlich-nassem Herbstwetter fortgesetzt würden. „Es geht Schritt für Schritt weiter“, so Müller, dem seine Freude über die Fortschritte des Baus deutlich anzumerken war.

Die Metallkapsel kurz vor der Grundsteinlegung. Quelle: Sebastian Morgner

Der würde mittlerweile auch von den Einwohnern und auch Gästen der Stadt zunehmend stärker wahrgenommen, so der Bürgermeister. „Wer mit der Bahn hier vorbeifährt, kann inzwischen sehen, was da entsteht“, frohlockte er. Neben den geplanten Schwimmbahnen, Großschwimm- und Kleinkindbecken sowie dem Saunabereich und der Kegelbahn gebe es zudem im Außenbereich „Potenzialflächen“, die genutzt werden können, warb Müller um den Bereich, der gegenwärtig durch große Sandberge verdeckt wird. Was auf diesen Flächen entstehen könnte, das werde sicher ein Thema für die Stadtverordneten sein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deren Vorsitzende ergriff anschließend das Wort. Das zukünftige Hallenbad sei eines der größten Bauprojekte, die es in der Stadt Falkensee je gab, konstatierte Julia Concu. Viel habe sich seit dem ersten Spatenstich auf dem Gelände getan, „es geht mit großen Schritten voran“. Für die obligatorische Metallkapsel, die anschließend durch Julia Concu und den Bürgermeister befüllt wurde, um sie anschließend einzumauern, hatte die Stadtvorsteherin dem Bürgermeister eine kleine Badeente mitgebracht. „Sie soll den Badespaß symbolisieren, den die Besucher des Bades hier zukünftig hoffentlich haben“, so Concu und brachte damit tatsächlich auch Heiko Müller zum Lachen. Denn der zog aus seiner Tasche ebenfalls eine Badeente hervor, um sie in der Zeitkapsel zu verstauen.

Heiko Müller (l.) und Julia Concu hatten mächtig zu tun, die prall gefüllte Kapsel zu verschließen. Quelle: Nadine Bieneck

In die wanderten neben den Bauplänen für das Hallenbad traditionell unter anderem auch eine tagesaktuelle Ausgabe der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“, das Amtsblatt der Stadt Falkensee vom 18. November 2021 mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids der Falkenseer über den Bau des Bades sowie ein aktuelles Amtsblatt. Gemeinsam verstauten Müller und Concu all die Devotionalien in der Metallkapsel und hatten alle Mühe, diese anschließend auch verschlossen zu bekommen.

Im eigens für die Grundsteinlegung errichteten, symbolischen Fundament wurde die Kapsel schließlich versenkt und eingemauert. Für das werde zukünftig noch ein Platz im eigentlichen Areal des Bades gefunden, so Müller. Wetter und Sicherheitsbestimmungen hätten das Einmauern auf dem Grunde der ausgehobenen Baugrube unterbunden.

Mit Hilfe von Bauarbeitern schwebte die Platte heran, mit der das symbolische Fundament schließlich verschlossen wurde. Quelle: Nadine Bieneck

Bereits im Frühjahr soll das Richtfest für das Hallenbadgebäude stattfinden. Vorausgesetzt die Bauarbeiten verlaufen auch weiterhin planmäßig. „Wir sind da auf einem guten Weg“, so Müller, der zudem das Hallenbad einmal mehr als „tolles Projekt, welches Falkensee bereichern wird und noch attraktiver macht“ bezeichnete.

Der Schlag mit dem Hammer auf das symbolische Fundament soll Glück bringen. Quelle: Nadine Bieneck

Im Herbst 2023 sei „zumindest der Beginn der Probezeit geplant, die für solch ein Projekt angedacht ist“, hofft der Bürgermeister auf die ersten geschwommenen Bahnen in knapp zwei Jahren. Ebenso hoffe er darauf, dass die Bauarbeiten nicht nur möglichst planmäßig, sondern auch weiterhin unfallfrei vorangehen, betonte er ausdrücklich.

Von Nadine Bieneck