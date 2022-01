Falkensee

Gleich zwei neue Gesichter bereichern seit Anfang des Jahres das Team des Creativ-Zentrums „Haus am Anger“ in Falkensee: Die Falkenseerin Stefanie Witt hat die frei gewordene Leitungsposition von Ingo Wellmann übernommen, Cora Mosel folgt auf Anne Wellmann. Die beiden wollen den Anfang ruhig angehen und die gewachsenen Strukturen kennenlernen – doch sie sind auch voller Ideen für den neuen Abschnitt.

„Es wird keinen großen Cut geben. Das Haus am Anger ist ein intaktes Haus, das gut funktioniert und 30 Jahre lang von Ingo Wellmann aufgebaut wurde, das soll nicht geändert werden“, sagte Witt und ergänzte: „Es ist aber auch normal, dass bei einem Generationswechsel alle Steine einmal umgedreht werden. Wir werden alle Angebote und Kurse genau anschauen und entscheiden, was gut und sinnvoll ist.“

Jugendarbeit soll stärker gefördert werden

Schon jetzt steht fest, dass zwei Aspekte in Zukunft stärker in den Vordergrund gerückt werden sollen: „Wir möchten gerne mehr Angebote für Jugendliche in der Altersgruppe 13 bis 18 Jahre machen. Falkensee hat ein tolles Angebot im Sportbereich, danach herrscht etwas Mangelware“, so die neue Leiterin. Da ist von Vorteil, dass es ein paar neue räumliche Entwicklungen im Creativzentrum gibt: „Wir haben seit Kurzem ein Tonstudio, es gibt einen Videoschnittraum und ein Nähraum – das sind tolle Ressourcen, mit denen wir junge Leute begeistern können“, berichtet Witt. Notwendig sei es, Jugendliche gezielt mit passenden Angeboten anzusprechen.

Eine wichtige Rolle wird dabei auch das Jugendforum spielen. Erst kürzlich bezog es seine neuen Räume auf dem Gelände des Haus am Anger, wobei sich schnell abzeichnete, dass der dort verfügbare Platz kaum ausreicht. „Im Haus am Anger gibt es genügend Räume, die nur ab und zu genutzt werden. Wir leben im Zeitalter des Sharings und ein innovatives Haus kann beides gleichzeitig“, findet Witt. Über das Jugendforum hofft sie einerseits, interessierte Teilnehmende für Kursangebote zu finden – gleichzeitig möchte das Haus am Anger das Jugendforum unterstützen, eine gute langfristige Lösung zu finden.

Vernetzung mit anderen Kultureinrichtungen steht im Vordergrund

Neben der Jugendarbeit möchte Witt auch die Zusammenarbeit mit den anderen Falkenseer Kultureinrichtungen stärken: „Da geht es nicht nur darum, Termine miteinander abzusprechen und zu wissen, was los ist im anderen Haus – vielmehr möchten wir gezielt gemeinsame Projekte starten.“ Neben den sogenannten vier großen K (Haus am Anger, Bibliothek, J.-R.-Becher, Museum) soll auch mit weiteren Orten wie der Galerie Schneeweiß, der Stadthalle, dem Bürgerhaus Finkenkrug oder der Volkshochschule eine Vernetzung stattfinden. „Es ist viel fruchtbarer, wenn wir gemeinsame Sache machen, denn es sorgt für eine größere Wahrnehmung“, so Witt.

Zu Gute kommt Witt, dass sie bereits gut vernetzt ist in Falkensees Kunst- und Kulturbereich. Die Diplom-Kommunikationsdesignerin ist seit 2017 im Vorstand der Stadtbibliothek, wo sie sich um die Arbeit mit Kindern und den Bereich Medienpädagogik kümmerte. Zudem war sie eine der Mitgründerinnen des Netzwerks „Made in Falkensee“: „Die Idee dahinter war es, alle Künstler und Kunsthandwerker in Falkensee zusammenzubringen. Wir haben zusammen bereits Märkte und Feste entwickelt und uns an Galerien auf Zeit beteiligt“, erzählt Stefanie Witt.

Schon als Kinder waren die beiden Neuen im Haus am Anger

Mit dem Haus am Anger verbindet Witt einige Erinnerungen: „Ich habe das Haus schon als Kind besucht, war danach mit meinen Kindern da und habe in den letzten Jahren als Gast Erwachsenenkurse besucht.“ Ähnlich geht es auch Cora Mosel, die in Falkensee aufgewachsen ist und nun in Berlin wohnt. „Ich habe das erste Mal einen Fuß in das Haus gesetzt, als ich fünf war und habe alle Kurse mitgemacht. Ich habe das vielfältige Angebot immer sehr geschätzt.“

Mosel studiert aktuell im Master den Studiengang „Technischer Umweltschutz“ in Berlin und möchte sich in ihrer neuen Stelle vor allem im Umweltbereich stark machen. „Ich wollte gerne in den Bildungsbereich gehen. Ich liebe es, fachliches Wissen kreativ und mit persönlichen Interessen zu verknüpfen“, erzählt Mosel. Sie übernimmt derzeit die Umweltkurse von Anne Wellmann und begleitet zudem drei Arbeiten für „Jugend forscht“.

Insgesamt vier Festangestellte arbeiten im Haus am Anger

Aktuell steht für die beiden Neuzugänge zunächst einmal an, sich in die bestehenden Abläufe einzufinden und sich im Team kennenzulernen. „Am Haus am Anger arbeiten insgesamt vier Festangestellte. Elke Schiefelbein und Simone Radtke sind beide schon seit fast 30 Jahren hier. Das ist für uns eine tolle Gelegenheit, weil wir so einerseits Erfahrung und Verlässlichkeit haben, andererseits bringen Cora und ich frischen Wind ins Haus“, beschreibt Stefanie Witt die Vorteile.

Auch für sie persönlich ist die neue Position als Leiterin eine große Chance: „Für mich ist das Haus am Anger der perfekte Ort, um all das zu vereinen, was mir wichtig ist: Menschen zusammenzubringen, junge Menschen zu inspirieren und zu fördern und einen Ort für alle zu schaffen.“

Von Leonie Mikulla