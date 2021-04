Das „Hexenhaus“ in Falkensee ist verkauft

Falkensee

Es bleibt alles anders im „Hexenhaus“ in Falkensee. Das ikonische Gebäude im Poetenweg in Finkenkrug ist einzigartig in seiner Bauweise. Vor knapp 120 Jahren als Sommerhaus „Landhaus Waltraut“ einer reichen Kaufmannsfamilie errichtet, gaben die Falkenseer dem verwinkelten Häuschen mit seinen Türmchen, Terrassen und der rustikalen Holz- und Eichenstammverkleidung bald schon den Namen „Hexenhaus“. Zahlreiche Besitzerwechsel begleiteten das Ensemble, das heute unter Denkmalschutz steht. Zuletzt befand sich das von Gastronom Edmund Becker geführte Restaurant in den Räumen. Der erfahrene Koch, der sein Handwerk viele Jahre im Ausland perfektionierte, über New York, Miami und Frankreich durch die Welt kam und der das „Hexenhaus“ in Zusammenarbeit mit dessen Besitzer Lothar Hardt führte, schloss 2019 jedoch die Türen. Die beiden Geschäftspartner hatten sich vor zwei Jahren dazu entschieden, „neue Herausforderungen in Angriff zu nehmen“, wie es damals hieß.

Im Poetenweg 88 befindet sich Falkensees außergewöhnlichstes Gebäude. Quelle: Nadine Bieneck

Seitdem verfiel das Häuschen, welches auf Betreiben von Lothar Hardt zuvor aufwendig restauriert worden war, nahezu in einen Dornröschenschlaf. Ein zwischenzeitlich ins Spiel gebrachtes Wohnhausprojekt auf dem Gelände („Baumpark Hexenhaus“) verschwand ob vieler Vorbehalte wieder in der Schublade. Edmund Becker kann von seiner Leidenschaft jedoch nicht lassen. „Ich muss einfach kochen“, sagt der 72-Jährige. Spricht man mit ihm über seine Berufung, glaubt man dies sofort. „Und ich liebe es, Gastgeber zu sein“, schiebt er hinterher. Aus diesem Grund betreibt er gegenwärtig seinen Foodtruck auf dem Außengelände des „Hexenhauses“, bietet dort jeden Freitag und Sonnabend exquisite Burger für Feinschmecker an (MAZ berichtete).

Ruhig und wie verwunschen liegt das „Hexenhaus“ gegenwärtig noch im Poetenweg. Quelle: Nadine Bieneck

Ungeplantes Unterfangen: Innerhalb von vier Wochen war der Kauf perfekt

Genau dabei kam Becker vor knapp vier Wochen mit Stephan Schacher ins Gespräch. Der 33-Jährige wohnt nur wenige Minuten Fußweg vom „Hexenhaus“ entfernt, kennt das besondere Haus seit seiner Kindheit. „Ich habe ein Faible für alte Häuser“, sagt er. Eine Leidenschaft, die er beruflich als Immobilienmakler auch ausleben kann. Aus einer Plauderei bei Burgeressen wurde schließlich recht schnell ein ernst zu nehmendes Verkaufsgespräch. Für Besitzer Lothar Hardt, der die besondere Immobilie nach vielen Jahren abgeben wollte, ein Glücksgriff. In der vergangenen Woche wurden Nägel mit Köpfen gemacht, der Kaufvertrag unterschrieben. „Hätte mir vor vier Wochen jemand gesagt, dass ich das Hexenhaus kaufe, hätte ich denjenigen ausgelacht“, sagt Stephan Schacher rückblickend. Das Gebäude liege ihm am Herzen, „auch weil ich es seit vielen Jahren kenne. Ich bin schon als Jugendlicher durch das Haus gestromert, als es noch leer stand“, erinnert er sich. Später war er regelmäßig Gast im Restaurant von Edmund Becker.

Der Besitzer, Stephan Schacher (l.) ist neu, der Betreiber und Gastronom, Edmund Becker (r.) bleibt. Quelle: Nadine Bieneck

„Hexenhaus“ soll für die Falkenseer erhalten und zugänglich bleiben

Mit dem „Hexenhaus“ verfolgt Schacher nicht zuvorderst wirtschaftliche Interessen. Sein Einkommen als Immobilienmakler wird er auch zukünftig mit anderen Objekten (rund 80 betreut sein Unternehmen derzeit) umsetzen. „In erster Linie geht es mir darum, dieses besondere Haus für die Falkenseer zu erhalten und zugänglich zu machen“, sagt er. Mit Edmund Becker hat er einen Verbündeten an der Hand, der – so die Corona-Einschränkungen eine geregelte Gastronomie wieder zulassen – dies in die Praxis umsetzen will. Ein „kleines, aber feines Restaurant mit einer exquisiten Auswahl an Speisen“, will er in den Räumen des „Hexenhauses“ wiederbeleben. Vorher hoffen beide, bereits die Außengastronomie wieder beleben zu können. Wie schon in der Vergangenheit sollen auch zukünftig Veranstaltungen – von der Geburtstags- bis zur Hochzeitsfeier – im „Hexenhaus“ möglich sein. Auch seine Kochkurse will Edmund Becker wieder anbieten, sobald es im Zuge von Corona möglich ist.

Der Gastronom kann es nicht erwarten, wieder Gäste im „Hexenhaus“ begrüßen und verwöhnen zu können. So wie mit diesem edlen Wagyū-Rind. Quelle: Nadine Bieneck

Auch Vegetarier und Veganer sollen auf ihre Kosten kommen

Wie schon in der Vergangenheit – rund zehn Jahre lang betrieb der erfahrene Gastronom sein Restaurant im „Hexenhaus“ bereits – setzt er darauf, seine Gäste nicht nur kulinarisch, sondern rundum zu verwöhnen. „Wir möchten den Menschen ermöglichen, hier bei uns eine besondere Zeit zu verbringen und dabei auch noch gut zu essen“, sagt er. Setzen wird er auf regionale Zutaten ebenso wie Spezialitäten aus aller Welt, vom Angus-Rind bis hin zum kanadischen Bison. Großes Augenmerk legt er zudem auf sein vegetarisches und gar veganes Angebot. „Auch das wird ein Schwerpunkt sein“, kündigt er an.

Hausgemachte vegetarische Ramensuppe gehört zu Edmund Beckers Spezialitäten. Quelle: Nadine Bieneck

Ein Stück Kulturgut der Stadt Falkensee

Lieber heute als morgen möchte Edmund Becker loslegen. Stephan Schacher hat er dabei auf seiner Seite. „Ehrlich gesagt kann ich es auch kaum erwarten, bis das ‚Hexenhaus’ wieder geöffnet hat“, sagt er und lächelt dabei verschmitzt. Die Chemie zwischen den beiden Geschäftspartner stimmt, „wir ergänzen und unterstützen uns gegenseitig, wollen auch gemeinsam weitere Ideen für das Hexenhaus entwickeln“, sagt Schacher klar heraus. Dieses sei für ihn auch ein „Stück Kulturgut der Stadt Falkensee“, positioniert er sich und freut sich über seinen ebenso ungeplanten wie überraschenden Kauf. Für das Areal, auf dem das Häuschen im Poetenweg 88 steht, ist dies wohl aus Sicht der Falkenseer die beste Lösung. Geht es doch für die Gartenstädter damit nicht verloren. Andere Interessenten für einen Kauf des Objektes habe es durchaus gegeben. Zuletzt hatte sich ein weiterer Interessent beim bis dato Noch-Besitzer, Lothar Hardt, gemeldet, als dieser mit Schacher gerade bei der Kaufvertragsunterzeichnung saß.

Von Nadine Bieneck