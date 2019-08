Falkensee

Der lästige und zeitraubende Fußweg zum Sportpark Rosenstraße hat für die Schüler des Falkenseer Lise-Meitner-Gymnasiums endlich ein Ende. Nach nur neun Monaten Bauzeit übergab die Stadt den neu gebauten Multifunktionssportplatz Dienstagmorgen, anlässlich des Spiel- und Sportfestes, an die Schule.

„Heute ist ein guter Tag für das LMG und die Stadt Falkensee“, sagte Schulleiter René Durdel. Er nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten für die jahrelange Geduld und das Durchhaltevermögen, insbesondere der Schulkonferenz, zu bedanken. „Der Alltag unserer Schüler und Lehrer wird nun enorm erleichtert. Bisher mussten wir insbesondere für die Leichtathletik den Sportpark in der Rosenstraße nutzen“, so Durdel.

Zwar sei in der Vergangenheit alles so organisiert worden, dass jeweils eine 25 oder 45 Minutenpause dazwischen lag. „Wenn ein Schüler aber Mittag isst, wird es schon sehr knapp.“ Damit ist jetzt Schluss.

Eröffnung des Sportplatzes am LMG Falkensee. Quelle: Danilo Hafer

Der neue Sportplatz liegt in Sicht weite des Schulgebäudes. 1,43 Millionen Euro hat er gekostet. Neben einem Großspielfeld verfügt der Platz über ein Basketballspielfeld und ein Oval für den Laufsport.

Das Großfeld kann dreifach bespielt werden und eignet sich für Hand- und Fußball, ebenso wie für Volleyball, Badminton und Tennis. Vier Bahnen stehen für die Weitsprungdisziplinen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden drei Schattendächer montiert und Container für die Außengeräte aufgestellt.

In die Planung der Sportanlage wurden auch die Wünsche der derzeit 842 Schüler des Gymnasiums einbezogen. So gibt es neben der klassischen Ausstattung auch einen Beachbereich. „Die Schüler hatten sich einen Beachvolleyballplatz gewünscht und ich freue mich sehr, dass dies auch umgesetzt werden konnte“, sagte René Durdel.

Dem Bau des neuen Sportplatzes gingen Jahre der Diskussion und Planung voraus. „Schon als mein Sohn hier am LMG Ende der 90er Jahre sein Abitur machte, wurde über einen Sportplatz gesprochen“, erinnerte sich Falkensees Bürgermeister Heiko Müller ( SPD).

Eröffnung des Sportplatzes am LMG Falkensee. Quelle: Danilo Hafer

Bis es jedoch tatsächlich zur Umsetzung kam, sollten noch viele Jahre vergehen. Grundstückskauf, Bebauungsplan und Lärmschutz waren einige der Themen, die das Vorhaben verzögerten. Im vergangenen November ging es auf der rund 17 000 Quadratmeter großen einstigen Wiese los. Die auf Sportstätten spezialisierte Firma Weitzel aus der Nähe von Hamburg mit Niederlassung in Sperenberg setzte dann in den vergangenen Wochen den Entwurf der Architekten Birgit Haase und Thomas Redlich um.

Neben der Sportplatzeröffnung gab es noch einen Grund zur Freude. Barbara Richstein, Präsidentin des Leichtathletikverbandes Brandenburg, übergab einen Scheck über 500 Euro, den sie an den Förderverein der Schule überreichte.

Erkämpft hatten ihn die Schüler selbst, die in diesem Jahr zum dritten Mal den ersten Platz, in der Kategorie „Oberschule“, bei der „run for school“-Aktion des Leichtathletikverbandes belegt haben. 750 Schüler des LMG hatten sich an dem Laufwettbewerb beteiligt. „Mit dem neuen Sportplatz werden wir in den nächsten Jahren wohl mit weiteren Spitzenergebnissen rechnen können“, so Richstein.

Das Training dafür begann am Dienstag auch gleich auf dem anschließenden Sportfest auf der neuen Anlage.

Von Danilo Hafer