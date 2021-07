Das ist der neue Oberförster in Brieselang

Brieselang/Rathenow

Ein Chef für zwei große Areale – eines im Westhavelland, eines im Osthavelland. Gerhard Derr führt seit Jahren die Oberförsterei in Rathenow und hat nun auch die Leitung der Oberförsterei Brieselang übernommen. „Nein, die nächsten Strukturveränderungen im Landesforst haben noch nicht begonnen. Die sollen erst 2023/24 greifen. Bis dahin werde ich wohl in Doppelfunktion sein“, sagt der 51-Jährige, der in Bamme zuhause ist. Zu dieser Konstellation kam es, weil die Leiterin der Oberförsterei Brieselang Ulrike Repkow in den Ruhestand gegangen ist.

„Die Aufgaben sind ähnlich, nur die Arbeitswege sind jetzt weiter“, sagt Gerhard Derr, der sich inzwischen im Forstweg in Brieselang eingelebt hat. Fünf Revierleiter und drei Mitarbeiter gehören neben dem Chef zum Team, das ein Areal von 24 000 Hektar Wald verwaltet und betreut – sowohl Landeswald, kommunaler Wald und Privatwald.

Förster war nicht der Traumberuf

„Förster zu werden, war nicht mein Traumberuf“, räumt Gerhard Derr ein. Er wollte zur Kriminalpolizei oder zum Bundesgrenzschutz, doch der Körper machte das nicht mit. Er studierte schließlich in Freiburg Forstwissenschaften und ist heute glücklich mit seinem Job. „Wer aber glaubt, ein Förster geht den ganzen Tag mit einem Hund im Wald spazieren, der irrt. Es ist viel Büroarbeit, man muss die Gesetze und Verordnungen beherrschen, um beispielsweise Genehmigungen für Waldnutzungen auszustellen oder um auch mal Ordnungsstrafen zu verhängen, wenn jemand zum Beispiel den Wald illegal befährt oder gar Feuer macht“, erklärt der Leiter der Oberförsterei.

Er lege aber großen Wert darauf, dass der Wald nicht nur sich selbst überlassen werde. Naturwald sei schön, aber „wir müssen auch den Wert des Holzer erkennen und mehr schätzen. Wald ist ein Wirtschaftsfaktor, so dass ein Großteil der Arbeit der Revierförster in der Beratung der Waldbesitzer besteht. Welche Baumart sollte gepflanzt werden, wo kann geholzt werden, wie kann der Bestandswald gepflegt werden. Das sind Fragen, die wir den Eigentümern beantworten wollen. Dazu ist ein Vertrauensverhältnis ganz wichtig.“ Etwa 50 bis 100 Beratungen machen die fünf Revierförster pro Woche – alles unentgeltlich. Dabei geht es auch darum, welche Förderprogramme Waldeigentümer nutzen können.

Schüler auf dem Bienenlehrpfad

Um das richtige Verhalten im Wald schon den Schulkindern zu erklären, gibt es an der Oberförsterei Brieselang unter anderem einen Bienenlehrpfad, der jetzt in Coronazeiten nicht genutzt werden kann. „Aber nach den Ferien sollen wieder Brieselanger Kinder hierher kommen“, so Derr. Es gibt einen Kooperationsvertrag mit der Robinson-Grundschule Brieselang.

Wie im Westhavelland auch nehmen illegale Müllablagerungen in den Wäldern auch im Osthavelland wieder zu. Darüber ärgert sich Derr besonders. „Vor allem Baumaterial, Möbel und Gartenabfälle in gelben Säcken landen in der Natur, dabei können viele Dinge kostenfrei auf der Deponie oder an Sammelstellen abgegeben werden.“

Wieder mehr Müll im Wald

Zugenommen habe leider auch die Zahl derjenigen, die die Regeln im Wald nicht kennen oder absichtlich nicht beachten. Dass es verboten ist, im Wald zu rauchen, müsste doch nun jedem klar sein.“ Selbst direkt vor der Brieselanger Oberförsterei im Forstweg, die mitten im Wald vor der Einfahrt zum Friedhof steht, würden Leute mit brennender Zigarette aussteigen oder rauchend auf dem Fahrrad vorbeifahren. „Wir wollen ja nicht gleich Ordnungsgelder verhängen, sondern es viel lieber mit Aufklärung versuchen. Aber immer gelingt das natürlich nicht.“

Gerhard Derr kann sich also über Langeweile oder mangelnde Aufgaben nicht beklagen, wenn er an zwei Tagen pro Woche seinen Arbeitsplatz in Brieselang einnimmt.

Und selbst nach Feierabend verbringt er noch viel Zeit im Wald, denn er ist Jäger. Allerdings liegt sein Revier weit weg von Brieselang. Mit dabei sind dann oft auch sein beiden Hunde.

Von Jens Wegener