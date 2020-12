210 ist ihr persönlicher Spitzenwert verrät Belma Kovacevic und lacht dabei. Die 27-Jährige ist als Paketzustellerin in Falkensee unterwegs, bei Wind und Wetter. In der Weihnachtszeit ist ihr Postauto besonders voll beladen. Rund 160 Pakete sind es täglich, die sie in Falkensee verteilt. In der Spitze können es aber eben auch schon mal 210 sein.