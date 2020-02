Scholl oder Kant: Welche Schule bekommt zuerst eine neue Turnhalle?

Falkensee

„Die Turnhalle ist lauter als die Polizei erlaubt“ – mit solchen und anderen Plakaten hatten Schüler der Falkenseer Kant-Gesamtschule im Dezember auf sich aufmerksam gemacht. Sie hatten Schwung in die Stadtverordnetenversammlung gebracht, wollten nicht hinnehmen, dass ihr Sporthallenproblem wieder nicht angepackt wird. Auch wenn ihr Protest an dem Abend in der Hallenbad-Entscheidung etwas unterging, umsonst war er nicht.

Schüler-Demo am 4. Dezember im Rathaus. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Abgeordneten haben sich seitdem mit der Hallensituation an der Kantschule befasst. Am Donnerstagabend hat sich der Bildungsausschuss mit einem erneut eingebrachten und geänderten Antrag der Linken zur Erweiterung der Sporthallenkapazität befasst. Dabei hatte das Thema nicht nur Hoffnungen, sondern auch Befürchtungen geweckt. Zumindest bei der Scholl-Grundschule.

Platzsorgen an der Grundschule

Christian Gust, Vorsitzender der dortigen Schulkonferenz, hatte im Ausschuss nachgefragt: Ob sich an der beschlossenen Prioritätenliste etwas ändert? Genauer, ob die Kantschule mit ihrem Problem die Scholl-Grundschule verdrängen wird. Auch an der Schollschule ist die Situation des Schulsports schlecht. Die Schule kann nur 44 Prozent der empfohlenen Kapazität aufbringen, die Platzverhältnisse sind beengt, die Kinder ziehen sich zum Teil in der Dusche um.

Deckenteile abgefallen

Im Problem-Ranking der Falkenseer Schulsporthallen steht die Oberschule auf Platz 1. Die Turnhalle am Poetenweg aus den 80er-Jahren ist in einem sehr schlechten Zustand, sie war zwischenzeitlich gesperrt, Teile der Decke waren abgefallen. Auf Platz 2 der Prioritätenliste hatten die Abgeordneten die Scholl-Schule gesetzt.

Und da soll sie auch bleiben, das wurde in der Debatte im Bildungsausschuss deutlich. „Wir wollen die Schulen nicht gegeneinander ausspielen nach dem Motto: Wer hat den meisten Schimmel“, sagte Sven Steller ( CDU).

KT60 muss saniert werden

Die Abgeordneten änderten schließlich an der bisherigen Liste nichts. Sie stimmten im Bildungsausschuss aber auch dafür, den Antrag zu Erweiterung der Sporthallenkapazität an der Kant-Gesamtschule anzupacken. Die Kantschule, die über ein besonderes Sportprofil verfügt, hat zwei Turnhallen. Darunter eine kleine marode Sporthalle vom Typ KT 60 aus den 80er-Jahren. Die Halle muss dringend saniert werden – ein Zustand, der seit Jahren bekannt ist.

Die Kantschüler hoffen auf bessere Sporträume. Quelle: Marlies Schnaibel

Der Platz für den Sportunterricht reicht nicht aus, teilweise muss der Sportunterricht in andere Hallen ausgelagert werden. Nun soll geprüft werden, ob und wie die Schule zu einer besseren Hallensituation kommt. „Ein Anfang ist gemacht“, zeigte sich Schulleiterin Petra Müller nach der Beratung zumindest ein bisschen zufrieden.

Von Marlies Schnaibel