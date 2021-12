Demo durch Falkensee: Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Verordnung

Falkensee

Kurzfristig hatte am Montagnachmittag das „Bündnis gegen Rechts Falkensee“ seine für den Abend geplante Versammlung unter dem Motto „Gemeinsam Corona stoppen – jetzt impfen!“ abgesagt. Grund sei das „zunehmend besorgniserregende Infektionsgeschehen“ im Zusammenhang mit der Omikron-Variante des Covid 19-Virus. „Wir haben Montag vom ersten Omikron-Fall im Havelland erfahren“, so Eric Heidrich vom Bündnis. Angesichts der aktuellen Entwicklung und Gefährlichkeit der Variante „konnten wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, die Veranstaltung unter diesen Vorzeichen durchzuführen“, sagt er.

Mehrere hundert Menschen ziehen durch Falkensee

Während das Bündnis, Stadtverordnete, Parteien, Jugendforum, Willkommensinitiative und Bürger also dem Pandemiegeschehen Tribut zollten, zogen am Abend dennoch hunderte Menschen durch die Gartenstadt. Knapp 600 Teilnehmer waren laut Versammlungsleitung bei dem Aufzug vor Ort dabei, der sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen richtete.

Zahlreich verstießen sie dabei gegen die seit 15. Dezember geltende Eindämmungsverordnung. In der wurden eigens für Versammlungen Regelungen eingeführt, um das Pandemiegeschehen zu bremsen – unter anderem mit Abstandsgebot, Maskenpflicht und erweitertem Bußgeldkatalog. Personen, die bei solch Aufzügen gegen die Maskenpflicht verstoßen, droht demnach zukünftig ein Bußgeld zwischen 100 und 500 Euro. Die Polizei im Havelland hatte auf MAZ-Nachfrage erklärt, sich im Zuge der neuen Verordnung entsprechend aufgestellt zu haben. Notwendige Einsatzmaßnahmen würden „lageangepasst, wenn nötig, auch mit Unterstützung von anderen Polizeikräften, durchgeführt“, hieß es. Entsprechende Maßnahmen blieben nun am Montag in Falkensee offenbar zum großen Teil aus. Zahlreiche Teilnehmer trugen weder vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckungen, noch hielten sie sich an die Abstandsregeln. Die Zahl im Einsatz befindlicher Polizeikräfte war überschaubar, bewegte sich im einstelligen bis niedrig zweistelligen Bereich. Konkrete Zahlen zu den eingesetzten Beamten könne die Polizeidirektion „aus einsatztaktischen Gründen“ nicht mitteilen, hieß es auf Nachfrage.

Kontrollen obliegen laut Polizei zunächst dem Ordnungs- und Gesundheitsamt

Offenbar entsprechend ungeahndet blieben daher auch zahlreiche Verstöße im Rahmen der Veranstaltung. Vom Rathausplatz zog die Menge durch die Innenstadt. Am Dienstag erklärte die Polizeidirektion auf MAZ-Nachfrage nun, dass die Kontrolle der Maskentragepflicht in Versammlungslagen in erster Linie den Ordnungs- und Gesundheitsämtern obliege. „Die Polizei wird hier also in einem Bereich tätig, in dem für sie keine originäre Zuständigkeit vorliegt. Eingesetzte Kolleginnen und Kollegen handeln nach pflichtgemäßem Ermessen“, erklärte Pressesprecherin Stefanie Wagner-Leppin.

Beamte kontrollierten Eindämmungsverordnung vor Ort „stichprobenartig“

Das Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei einer Versammlung stellt eine Ordnungswidrigkeit (§26 Abs. 1 Nr. 23 Eindämmungsverordnung) dar. Wagner-Leppin wies darauf hin, dass die Ordnungswidrigkeit im Einzelfall, auch abhängig von der Gesamtsituation, taktischen Möglichkeiten und weiteren Gesichtspunkten, geahndet werden könne. „Dabei sind die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und das Übermaßverbot zu beachten“, sagte sie und führte weiter aus: „Natürlich kann die Polizei nicht hunderte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern kontrollieren und diese über einen längeren Zeitraum festhalten, um die Personalien aufzunehmen.“ Man veranlasse jedoch geeignete und erforderliche Maßnahmen und wirke bei der Feststellung von Verstößen entsprechend auf die Teilnehmenden darauf hin, wie diese sich zu verhalten haben. Dazu gehöre unter anderem die Kommunikation mit den Teilnehmern und das konsequente Auffordern zur Einhaltung der Regeln ebenso wie die Anfertigung von Videoaufzeichnungen und das Aufnehmen von Personalien für entsprechende Bußgeldverfahren. Wagner-Leppin erklärte, dass die am Montag in Falkensee eingesetzten Beamten „in Zusammenarbeit mit der Versammlungsleiterin auf die geltende Maskenpflicht hingewiesen und stichprobenartig auch die Einhaltung kontrolliert haben“. Dabei hätten zahlreiche Versammlungsteilnehmer ein Attest zur Maskenbefreiung vorlegen können. „Verstöße wurden im Rahmen der Stichproben nicht festgestellt“, so die Polizeisprecherin.

Forderung nach Eingreifen des Rechtsstaates und Umsetzung der geltenden Verordnung

Viele Falkenseer kritisierten unterdessen Aufzug samt Verstößen gegen die Verordnung, machten sich unter anderem in sozialen Netzwerken Luft und äußerten sich auch zum zaghaften Agieren der Polizei vor Ort kritisch.

„Ein Hygienekonzept und dessen Umsetzung ist Voraussetzung für eine Demonstration. Wir hatten dies für unsere Veranstaltung vorbereitet, hätten auch alles, was drin stand, erfüllen können“, sagt Eric Heidrich mit Blick auf die Montag abgesagte Aktion. Der Stadtverordnete für die Linken appelliert zudem: „Wenn wir so eine Eindämmungsverordnung haben, muss der Rechtsstaat hier auch greifen und dafür sorgen, dass diese umgesetzt wird.“ Die Verstöße bei dem Aufzug durch Falkensee kämen einer Kapitulation des Rechtsstaates vor diesen Leuten gleich, findet er. Die Verantwortung dafür sieht er im Innenministerium, das offenbar seine Ordnungsfunktion nicht wahrnehme. „Die Leute tanzen denen auf der Nase rum und signalisieren: es ist uns egal, was ihr für Regeln aufstellt, wir führen euch vor“, kritisiert er.

Von Nadine Bieneck